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10 августа 2021, 17:15

Уральские селекционеры вывели новый сорт зимостойкой груши

Цветы груши

Новая груша созревает достаточно поздно - в конце августа - начале сентября. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области создали новый сорт зимостойкой груши. Работа над ним заняла более 30 лет.

Новый сорт зарегистрировали в Государственном реестре селекционных достижений РФ. К его особенностям относятся высокая стабильность урожая и крупные для Среднего Урала плоды - 120 граммов. 

"Сорт "Радужная" характеризуется хорошей зимостойкостью и, по сравнению с другими сортами груши того же срока созревания, отличается более стабильной урожайностью", - цитирует старшего научного сотрудника Свердловской селекционной станции садоводства, соавтора сорта груши "Радужная" Галину Тарасову ТАСС.

"Радужная" груша созревает достаточно поздно - в конце августа - начале сентября. Плод имеет зеленовато-жёлтый цвет с кремовой сладкой мякотью и содержат 0,3% кислоты, при этом 9,5% сахара и 5,8% витамина С.

Новый сорт можно будет купить уже в сентябре. Его будут продавать на Свердловской селекционной станции садоводства, а также в крупных питомниках Свердловской и Челябинской области.

Напомним, этим летом стало известно о регистрации нового сорта сладких и морозостойких абрикосов. Он хорошо растёт не только в Челябинской, но и в Свердловской области.

Сюжет

«Дом. Сад. Огород»
Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Областная газета Свердловской области

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