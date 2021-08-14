Лунный календарь садовода: обрезаем усы клубники

Август – самое время для обрезки усов клубники, на пересадку этой ягоды. Фото: Алексей Кунилов

Рассказываем, чем уральским садоводам лучше всего заняться на своих дачных участках в ближайшую неделю.

14, 15 августа – благоприятное время для уборки урожая корнеплодов: моркови, редиса. Возможен посев и посадка пряных, цветочных, лекарственных трав.

– благоприятное время для уборки урожая корнеплодов: моркови, редиса. Возможен посев и посадка пряных, цветочных, лекарственных трав. 16 августа уберите часть корнеплодов и луковых на долгое хранение, заготовьте сено. Рекомендуется стрижка газона, прополка сорняков на участке и в теплице.

уберите часть корнеплодов и луковых на долгое хранение, заготовьте сено. Рекомендуется стрижка газона, прополка сорняков на участке и в теплице. 17, 18 августа обработайте урожай от вредителей. Также день подходит для полива растений, внесения минеральных удобрений.

обработайте урожай от вредителей. Также день подходит для полива растений, внесения минеральных удобрений. 19 августа – хорошее время для уборки урожая зелени, бахчевых культур, фруктов. Выкопка луковиц и клубней для хранения.

– хорошее время для уборки урожая зелени, бахчевых культур, фруктов. Выкопка луковиц и клубней для хранения. 20 августа займитесь формированием кроны деревьев, обрезкой усов клубники, приготовлением заготовок на зиму.

Опубликовано в №148 от 14.08.2021 под заголовком «Обрезаем усы клубники»