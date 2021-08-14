Лунный календарь садовода: обрезаем усы клубники

Рассказываем, чем уральским садоводам лучше всего заняться на своих дачных участках в ближайшую неделю.
- 14, 15 августа – благоприятное время для уборки урожая корнеплодов: моркови, редиса. Возможен посев и посадка пряных, цветочных, лекарственных трав.
- 16 августа уберите часть корнеплодов и луковых на долгое хранение, заготовьте сено. Рекомендуется стрижка газона, прополка сорняков на участке и в теплице.
- 17, 18 августа обработайте урожай от вредителей. Также день подходит для полива растений, внесения минеральных удобрений.
- 19 августа – хорошее время для уборки урожая зелени, бахчевых культур, фруктов. Выкопка луковиц и клубней для хранения.
- 20 августа займитесь формированием кроны деревьев, обрезкой усов клубники, приготовлением заготовок на зиму.
- Опубликовано в №148 от 14.08.2021 под заголовком «Обрезаем усы клубники»
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Лунный календарь садовода
Каждую неделю мы рассказываем, что можно посеять или посадить в ближайшие дни на Среднем Урале и для каких садовых работ сейчас благоприятное время.