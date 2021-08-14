Как продлить плодоношение огурцов и томатов в теплице?

Засолки огурцов Валентина Пушкарёва уже сделала. В теплице у неё остался только длинноплодный китайский огурец, плоды которого будут идти в салаты до осени. Фото: Алексей Кунилов

В этом году многие садоводы жалуются на то, что огурцы слишком рано пожелтели и перестали плодоносить. Уже в начале августа с огуречного куста сорвать практически нечего. Помидоры также нынче не радуют хозяев – очень плохо наливаются плоды. Как же удлинить период потребления свежих тепличных овощей со своего участка?

Выручают «китайцы»

С проблемой раннего пожелтения листьев у огурцов столкнулась и жительница села Мезенского городского округа Заречный Валентина Пушкарёва.

– Листья на огурцах в этом году начали слишком рано желтеть и сохнуть, пришлось их убирать, пока не остались практически голые стволы. Решили, что от них ждать уже нечего, убрали и их, – сетует Валентина Николаевна. – Заходила к нам знакомая-агроном, она и рассказала, что такое нынче происходит с огурцами у многих и виновато резкое колебание температур – днём стоит жара, а ночью – холод.

Но без огурцов наша читательница не осталась. Из года в год она, кроме обычных огурцов, высаживает в теплицу рассаду длинноплодных, называемых в народе китайскими. У них – длинные шиповатые зеленцы, растения устойчивы ко многим огуречным заболеваниям и способны плодоносить до самых заморозков. Если свои любимые огуречные гибриды Маринду и Германа Валентина Пушкарёва высадила в теплицу 10 мая, то рассаду китайского Изумрудного потока намного позже – в конце мая. Сейчас на месте, где были высажены первые огурцы, уже посеяна горчица. А вот расчёт на то, что длинноплодные огурцы дали урожай позднее тех, что были высажены рано, оправдался: сейчас Изумрудный поток весь в зелёных листьях и вовсю плодоносит.

Без листьев хуже

Помидоры в теплице на этой усадьбе тоже выглядят здоровыми.

– Нынче я сильно не обрезала у них нижние листья. Сперва убрала все листья до первой кисти, а потом из-за жары остановилась с обрезкой. И, наверное, правильно сделала, – считает Валентина Пушкарёва. – Без листьев помидоры бы сейчас все покраснели, а так на них ещё много зелёных плодов, и они хорошо наливаются.

Так она продлит плодоношение и период потребления свежих помидоров. А вот садовод из Екатеринбурга Алексей Суханов считает, что раннее пожелтение листьев на огурце происходит зачастую из-за паутинного клеща. Этот вредитель высасывает из растений все соки, а хозяева, не понимая причины пожелтения листьев, с ним не борются.

– С паутинным клещом надо начинать бороться заблаговременно, как только высадили рассаду, а не тогда, когда листья начнут сохнуть, – говорит Алексей Суханов. – И опрыскивать растения надо через каждые две недели – тогда будет толк.

Чтобы не навредить урожаю и получить не испорченную химией продукцию, наш читатель советует использовать биологические средства защиты растений, например препарат Фитоверм. А для помидор лучше подойдут средства Алирин и Гамаир.

Щелевание и ослепление

Наш главный садово-огородный эксперт, проректор по научной работе и инновациям, заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства Уральского государственного аграрного университета Михаил Карпухин даёт ещё один совет по продлению и улучшению плодоношения двух самых популярных овощей для выращивания.

– Для того чтобы сохранить как можно дольше плодоношение огурца, необходимо: первое – не допускать старения плетей. То есть собирать плоды через день, избегать перерастания плодов. Второе – раз в неделю делать подкормку раствором аммиачной селитры по листьям. Для этого надо 15 граммов аммиачной селитры растворить в 10 литрах воды. И самое главное – нужно улучшить доступ кислорода к корням. Для этого достаточно сделать несколько уколов садовыми вилами в земле между огуречными растениями. Этот приём называется щелеванием. Также можно применять на растениях препараты антидепрессанты – Эпин или Иммуноцитофит, проводить опрыскивание этими растворами по листьям.

В помидорной теплице Михаил Карпухин советует прежде всего прищипнуть все верхушки растений.

– Этот приём называется ослеплением, – поясняет наш собеседник. – Делается он для того, чтобы все кисти, на которых сейчас висят плоды, могли налиться. Также нужно регулярно собирать плоды не в красной или в жёлтой спелости, а в бланжевой, когда плод только заблестел и начал буреть. Это также позволит лучше налиться другим. И обязательно надо продолжать пасынкование, заодно обрезать израстание кистей с цветками, если таковые есть на растениях.

Несмотря на приближение осени, помидорные растения в теплице нашей читательницы выглядят здоровыми. Это также продлит период плодоношения. Фото: Алексей Кунилов

Одна из причин хорошего роста растений в этой теплице – использование специального тепличного стекла. Фото: Алексей Кунилов

Наша читательница выращивает томаты самых разных цветов. Фото: Алексей Кунилов

Одно из достоинств длинноплодных огурцов – они не так быстро перерастают. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №148 от 14.08.2021 под заголовком «Не давайте огурцу стареть»