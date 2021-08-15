На Урале зарегистрировали новый высокоурожайный сорт груши

Важно, что новый сорт груши «Радужная» не боится плодовой гнили и грушевого галлового клеща. Фото: Алексей Кунилов

Государственный реестр селекционных достижений России пополнился новым сортом груши «Радужная». Его вывели сотрудники Свердловской селекционной станции садоводства и Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства.

– В основе «Радужной» – сорт «Лесная красавица», а «папой» стала перспективная селекционная форма груши, – рассказывает старший научный сотрудник Свердловской селекционной станции садоводства, соавтор сорта груши «Радужная» Галина Тарасова. – Первый прививочный материал этой груши мы получили ещё в 1990 году, в 1992-м он был включён в сортоопыт. В 2007 году начались государственные сортоиспытания, которые показали отличные результаты. И вот спустя 14 лет этот сорт наконец-то включили в реестр селекционных достижений. Получается, что в целом работа по выведению сорта «Радужная» велась более 30 лет.

Главная особенность новой груши в отличие от других уральских сортов этого фрукта – высокая стабильная урожайность: каждое дерево в среднем дает урожай в 40–45 килограммов. Спелые груши размером с женский кулак – каждая весит примерно 120 граммов – так и тянутся к земле с деревьев в садах Свердловской селекционной станции садоводства и буквально падают в руки. По меркам Среднего Урала это довольно крупные плоды.

Нынешнее экстремально засушливое лето на Урале стало настоящим испытанием для всех растений и садоводов. Но несмотря на это, у «Радужной» груши сладкий, почти без терпкости, вкус, нежная, сочная, кремовая и чуть зернистая мякоть. Это позднеспелый сорт груши, поэтому его урожай обычно снимают в конце августа – начале сентября, однако в этом году из-за тёплой погоды плоды созрели раньше. Если груши приобрели зелёно-жёлтый цвет, то это значит, что их точно можно снимать с дерева.

– В этом сорте содержится всего 0,3 процента кислоты, уровень сахар достигает 9,5 процента, – поясняет Галина Тарасова. – При этом в мякоти груши присутствует и витамин С, что тоже немаловажно.

Высаживать сорт «Радужная, по словам Галины Тарасовой, лучше осенью, преимущественно в сентябре, или весной, но желательно до распускания листьев. Расстояние между деревьями должно быть не менее трёх с половиной метров. Деревья «Радужной» груши хорошо переносят суровые уральские зимы. Единственное, что может помешать этому – сильные заморозки в период цветения. Хороший урожай «Радужная» начинает давать уже с пяти-шести лет.

Специалисты выращивали новый сорт груши в разных почвенно-климатических зонах и пришли к выводу, что она подходит для выращивания по всему Уралу. Приобрести саженцы «Радужной» можно будет уже в следующем месяце на Свердловской селекционной станции садоводства и в крупных питомниках Свердловской и Челябинской областей.

Соавтор сорта груши «Радужная» Галина Тарасова отмечает, что этот фрукт придётся по вкусу всем. Фото: Алексей Кунилов

Такие груши хорошо как просто есть, так и делать из них варенье, джем. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №148 от 14.08.2021