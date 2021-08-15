Как содержать игуану в домашних условиях

Игуана в основном бодрствует в дневное время суток, поэтому по ночам не доставляет хозяевам хлопот. Фото: Мария Чудаева

Игуану редко можно увидеть в качестве домашнего питомца, но она тоже может уживаться с человеком. «ОГ» узнала, что нужно для содержания этой ящерицы дома и к каким сюрпризам её поведения и характера стоит быть готовым.

Своенравные и необычные

Жительница Екатеринбурга Мария Чудаева купила себе игуану четыре года назад. Опыт общения с рептилиями к тому времени у неё уже был: ранее в доме у Марии жили змеи, но после них захотелось чего-то нового. Хотелось питомца, который питается не жучками, а растениями, поэтому выбор девушки пал на зелёную игуану разновидности красная морфа.

– Приобрела двухлетнего самца игуаны сразу со всем необходимым, – рассказывает Мария Чудаева. – Назвали его Юппи – как газировку, потому что у него довольно яркий оранжевый окрас.

По словам нашей собеседницы, игуаны – довольно своенравные животные, поэтому стоит хорошо подумать, прежде чем брать такого питомца. Обычно они мало даются в руки, могут кусаться и царапаться, исхлестать хвостом, рвать обивку мебели – особенно это обостряется в период спаривания. Юппи, например, однажды даже убежал, выдавив москитную сетку из окна квартиры на первом этаже, но его быстро вернули.

– В целом Юппи вполне спокоен и доверяет мне, – говорит Мария Чудаева. – Например, когда я снимаю его со штор или просто беру в руки, то он не начинает биться и крутиться, как в чужих руках. Когти у игуан крупные, но Юппи не пытается их использовать, а просто висит на мне. А его любимая привычка – забраться и сидеть у меня на голове.

Ещё одна особенность игуан – «третий глаз» посреди макушки, который выглядит почти как бесцветное пятнышко, но там находится настоящий зрачок в несколько миллиметров. Он нужен этой ящерице для того, чтобы видеть изменения света и тени и вовремя замечать нападающих сверху хищников. У Юппи же, по словам Марии, все эмоции выражаются изменением цвета чешуек на морде: когда питомец спокоен, то чешуйки у него чёрные, а когда ему страшно, то они становятся серыми.

Элементы ухода

Для содержания игуаны дома необходимо приобрести большой террариум. При этом стоит учитывать, что длина взрослой игуаны может достигать полутора метров, поэтому важно, чтобы домик для неё был несколько больших размеров. Важно непременно оборудовать его ветками, по которым будет ползать ящерица. Высота террариума не ограниченна, однако делать его слишком высоким не нужно, иначе рептилия может упасть и травмироваться. Также в домике игуаны необходимо установить ультрафиолетовую лампу и лампу для обогрева.

– На подстилку в террариум можно использовать кокосовый субстрат или мульчу, но можно сделать и бетонный пол, чтобы легко очищать его, – рекомендует заведующая секцией герпетофауны екатеринбургского зоопарка Юлия Кутья. – Главное, поддерживать необходимую влажность в террариуме – не меньше 60 процентов. Если есть возможность, можно соорудить туманообразование или капельную систему полива, но вручную это обычно делают пульверизатором минимум два раза в день.

Основой рациона игуаны является зелень: салат, укроп, одуванчики. Можно давать яблоко, банан, но только иногда. А капусту, шпинат и щавель, предупреждает Юлия Кутья, лучше исключить из питания игуаны совсем: в этих продуктах содержатся оксалаты, которые приводят к нарушению кальциевого обмена рептилии.

При правильном содержании в домашних условиях игуаны живут около 15 лет. Но прежде чем завести такого питомца, нужно оценить собственные возможности, так как содержать игуану может быть затратно и сложно в эмоциональном плане. А если у вас есть ребёнок, то покупать игуану тем более не стоит: это повышает риски того, что ящерица испугается и проявит агрессию.

Кстати Купить игуану можно в специализированном магазине. Её стоимость варьируется от 2 000 до 30 000 рублей в зависимости от вида, возраста и других характеристик этой рептилии.

У игуан есть цепкие когти, которые помогают им ползать по деревьям. Фото: Мария Чудаева