Садовые товарищества в Свердловской области пересчитают

Выросло ли число официально зарегистрированных СНТ на Среднем Урале или нет, покажет микроперепись. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области началась микроперепись сельскохозяйственных микропредприятий, садовых некоммерческих товариществ (СНТ), крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) и личных подсобных хозяйств (ЛПХ). Она продлится до конца августа.

В списках – более 350 тысяч объектов как физических, так и юридических лиц. На их обследование мобилизовано 732 переписчика Свердловскстата, которые прошли специальное обучение по специальной мультимедийной программе Росстата. Отмечается, что микроперепись впервые проходит с применением цифровых технологий. Так что не удивляйтесь, если к вам на дачу вдруг заявятся люди в фирменных сигнальных жилетах зелёного цвета, снабжённые специальными планшетами, и, само собой, с удостоверениями. Ведомство подчёркивает, что гарантирует конфиденциальность собранных сведений.

Для чего это делается? По идее, нельзя просто так построить дачу там, где захотел. Но практика самоземлезахвата, появившаяся в лихие 90-е, по-прежнему актуальна, а у муниципалитетов элементарно не хватает специалистов, чтобы за всем уследить. Перепись нужна и для того, чтобы получить достоверные сведения о произошедших изменениях в агропромышленном секторе для более точного прогноза развития сельского хозяйства. И это не простой интерес, а, по большому счёту, вопрос продовольственной безопасности страны.

Отметим, что последняя перепись садовых товариществ на Среднем Урале проходила в 2016 году и показала, что в нашей области официально зарегистрировано 3 859 СНТ. Всего же в Уральском федеральном округе на тот момент насчитывалось 6 495 садовых товариществ.

– В последние годы садоводство набирает популярность, – считает председатель свердловского отделения Союза садоводов России Надежда Локтионова. – Всё больше людей покупают себе садовые участки, прописываются на них и начинают проживать там постоянно. Перепись СНТ может показать важность этой сферы и необходимость её поддержки и, конечно, выявит число заброшенных садов, которые нужно взять на контроль.

ЭТО ИНТЕРЕСНО История сельскохозяйственных статистических наблюдений в России началась ещё в первой половине прошлого века. Всеобщая сельскохозяйственная перепись проходила в 1916, 1917 и 1920 годах. Кроме того, была и отдельная перепись посевных площадей сельскохозяйственных культур – в 1964, 1976 и 1985 годах. А в 1970 и 1984 годах проводилась перепись плодово-ягодных насаждений и виноградников.

Опубликовано в №148 от 14.08.2021 под заголовком «СНТ в регионе пересчитают »