Конкурс «Облгазеты» «С ОГорода – на стол»: что приготовить из томатов необычной формы?

В следующем году Татьяна Миронова вновь собирается посадить зелёные томаты на своём огороде. Фото: Из личного архива Татьяны Мироновой

Недавно наша редакция начала новый конкурс для садоводов «С ОГорода – на стол». Поделиться своими огородными достижениями и любимым рецептом приготовления собранного урожая может каждый. Публикуем снимки и рецепты наших первых участников из Асбеста.

Ольга Землянова участвует во всех садоводческих конкурсах «Облгазеты». В этот раз читательница отправила нам фотографию одного из помидоров, который вырос у неё в этом году.

– Я уже два года высаживаю томаты сорта Грибное лукошко, – рассказывает Ольга Землянова. – Помидоры вырастают крупные, мясистые. И вот у одного нынче даже цветок был необычной формы, а когда томат созрел, то я обнаружила, что на нём образовался своеобразный «гребешок». Чего только не подкинет нам природа – мы всей семьёй с улыбкой смотрели на этот плод.

По словам нашей читательницы, томаты этого сорта имеют кисловатый вкус, поэтому отлично подходят для приготовления разных солений и заготовок. Семья Ольги, например, очень любит лечо, поэтому томат необычной формы читательница пустила на эту аппетитную закуску.

Рецепт лечо от Ольги Земляновой Для приготовления восьми литров готового лечо понадобятся: 5 кг помидоров, 5 кг сладких перцев, 1 кг моркови, 200 мл растительного масла, 100 мл уксуса (9%), стакан сахара, 2 ст. л. соли, 6 зубчиков чеснока, острый перчик. Все овощи нужно мелко нарезать, обжарить на сковороде на среднем огне в течение десяти минут, а потом потушить 20 минут. Выложить лечо в простерилизованные банки и закатать.

А другая наша читательница из Асбеста Татьяна Миронова сорвала на своём огороде в этом году необычный зелёный томат.

– В этом году впервые решила посадить сорт зелёных томатов Изумрудное яблоко, – говорит Татьяна Миронова. – Всхожесть помидор в этом году была очень плохая из-за жары, и получился только один куст этого сорта. Возможно, поэтому один из плодов завязался нетипично: такой нарост, как будто на нём сидит улитка.

Такие зелёные помидоры имеют приятный сладковатый вкус и хороши как для употребления в свежем виде, так и для заготовок. Татьяна Миронова, например, планирует сделать из них маринованные томаты с горчицей.

Рецепт маринованных томатов с горчицей от Татьяны Мироновой В простерилизованные литровые банки укладываем два лавровых листа, 15 горошин душистого перца, ч.л. сухой горчицы и цельные помидоры. Для приготовления маринада понадобится: на литр воды 120–160 мл столового уксуса (9%), 40 г соли, 70 г сахара. Прокипятить маринад и залить им содержимое банок. Прикрываем банки крышками, ставим стерилизоваться на десять минут, а после – закатываем.

Вес такого томата – около 250 граммов. Фото: Из личного архива Ольги Земляновой