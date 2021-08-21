Лунный календарь садовода: собираем урожай и боремся с вредителями

Сбор урожая – одно из самых приятных августовских занятий в саду Фото: Алексей Кунилов

Конец августа радует последними жаркими летними днями, так что ещё приятнее проводить их на своём садовом участке. Рассказываем, какие работы лучше всего выполнить в ближайшую неделю огородникам и садоводам Среднего Урала по рекомендации лунного календаря.

21 августа – отличный день для сбора семян и урожая, а вот полив лучше отложить.

– отличный день для сбора семян и урожая, а вот полив лучше отложить. 22 августа – полнолуние, так что лучше не проводить никакие работы с растениями.

– полнолуние, так что лучше не проводить никакие работы с растениями. 23 и 24 августа стоит посвятить время сбору урожая и заготовкам, консервированию, сушке, заморозке. Разрешены умеренные поливы растений, стрижка газона.

стоит посвятить время сбору урожая и заготовкам, консервированию, сушке, заморозке. Разрешены умеренные поливы растений, стрижка газона. 25 и 26 августа – подходящее время для внесения компоста и перепревшего навоза под плодовые деревья, сбора корнеплодов и другого урожая, проведения санитарной обрезки ягодных кустарников.

– подходящее время для внесения компоста и перепревшего навоза под плодовые деревья, сбора корнеплодов и другого урожая, проведения санитарной обрезки ягодных кустарников. 27 августа продолжаем бороться с вредителями в закрытом грунте и на капусте. Проводим пересадку и деление многолетних цветов.

Опубликовано в №153 от 21.08.2021