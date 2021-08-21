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21 августа 2021, 08:41

Лунный календарь садовода: собираем урожай и боремся с вредителями

сад

Сбор урожая – одно из самых приятных августовских занятий в саду Фото: Алексей Кунилов

Конец августа радует последними жаркими летними днями, так что ещё приятнее проводить их на своём садовом участке. Рассказываем, какие работы лучше всего выполнить в ближайшую неделю огородникам и садоводам Среднего Урала по рекомендации лунного календаря.

  • 21 августа – отличный день для сбора семян и урожая, а вот полив лучше отложить.
  • 22 августа – полнолуние, так что лучше не проводить никакие работы с растениями.
  • 23 и 24 августа стоит посвятить время сбору урожая и заготовкам, консервированию, сушке, заморозке. Разрешены умеренные поливы растений, стрижка газона.
  • 25 и 26 августа – подходящее время для внесения компоста и перепревшего навоза под плодовые деревья, сбора корнеплодов и другого урожая, проведения санитарной обрезки ягодных кустарников.
  • 27 августа продолжаем бороться с вредителями в закрытом грунте и на капусте. Проводим пересадку и деление многолетних цветов.
  • Опубликовано в №153 от 21.08.2021 

Сюжет

Лунный календарь садовода
Каждую неделю мы рассказываем, что можно посеять или посадить в ближайшие дни на Среднем Урале и для каких садовых работ сейчас благоприятное время.

Областная газета Свердловской области
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