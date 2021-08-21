Яблочки сушёные и мочёные

Вот такую красоту подарило садоводу нынешнее лето. Фото: Владимир Семёнов

Недавно наша редакция объявила новый конкурс для садоводов «С ОГорода — на стол». Принять в нём участие, похвастаться урожаем и домашними рецептами может каждый. Сегодня своими достижениями делится житель Сысерти Владимир Семёнов.

У него в саду много плодовых деревьев — груш, вишен, слив и, конечно, яблонь. Последние в этом году порадовали обильным урожаем, причём созрели благодаря необычайно раннему жаркому лету, намного раньше обычного.

- Досрочно нынче поспели даже зимние сорта яблок, не говоря уж о летних, - рассказывает Владимир Семёнов. - Есть у меня на участке очень старая яблоня, доставшаяся от прежних хозяев участка, я даже не знаю, что это за сорт, но плодоносит она всегда щедро. Ещё растут великолепная Краса Свердловска, Анис свердловский, Серебряное копытце, Пепинка, груша Бера.

По словам садовода, у них в семье не едят ни джемы, ни варенье, и это создаёт проблемы с переработкой урожая. Часть зимних сортов яблок закладывают на хранение, завернув каждое в бумагу и отправив в тёмное прохладное место. Остальные пускают на сухофрукты, несколько десятков килограммов яблок мочат.

- Сушим яблоки и прочие фрукты и ягоды самыми разными способами: на солнышке, которое нынче сильно жарит, укрыв марлей, в духовке и в бане — после того, как все попарятся, - рассказывает Владимир Семёнов. - Плоды яблок и груш режем либо кружочками, либо дольками, ягоды сушим целиком. Всю осень, зиму и весну варим компоты из сухофруктов, в них даже сахар добавлять не надо.

РЕЦЕПТ МОЧЁНЫХ ЯБЛОК ОТ ВЛАДИМИРА СЕМЁНОВА

Для замачивания подходят лишь поздние, плотные сорта яблок. Мочить их можно либо в кадке, либо прямо в стеклянных банках. Но кадку в холодильник не поставишь, поэтому если нет погреба, то готовые яблоки придётся переложить в банки.

Для заливки понадобится тёплая кипячёная вода. На 5 литров берём стакан ржаной муки, 2 столовые ложки соли (нейодированной!) и 1 чайную ложку сухой горчицы. Всё тщательно перемешиваем.

Дно ёмкости выстилаем вымытыми листьями смородины или вишни, а можно - теми и другими. Кладём слой яблок, снова слой листьев — и так, пока не заполнится посуда. Сверху закрываем листьями, заливаем приготовленным раствором, закрываем тканью и кладём небольшой гнёт (его задача — не дать яблокам всплыть). Верхние листья могут покрыться плесенью, тогда их надо убрать и заменить свежими.

День-два замоченные яблоки надо выдержать в тепле, затем убрать в прохладное место — в погреб или в холодильник. Через месяц они будут готовы.

Напоминаем, что конкурс «С ОГорода — на стол» продлится до 20 сентября. Так что спешите отправить нам фото вашего урожая и интересных рецептов по электронной почте dacha@oblgazeta.ru или по почтовому адресу: редакция «Областной газеты», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Опубликовано в №153 от 21.08.2021