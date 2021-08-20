Ошиблись с водой

Проблему обмелевшей скважины легче решить тем хозяевам, кто оборудовал её не под домом, а на участке Фото: Алексей Кунилов

В жару на даче вдруг прекратилась подача воды из скважины. В нынешнее лето такая ситуация не редкость. Почему так случилось, есть ли надежда, что вода в скважине появится снова? И стоит ли бурить новую скважину.

Бурить или добуривать?

Если внезапно прекратилась подача воды из скважины, первым делом стоит проверить насос, предупреждают специалисты.

Так поступил и екатеринбуржец Евгений Жарков, когда из его садовой скважины вдруг перестала поступать вода.

– Сразу проверил подводящий кабель – тот в порядке, – рассказывает он. – Пришлось вытаскивать насос, дело это непростое, одному не справиться, позвал соседа. У меня скважина 42 метра глубиной, так что трубу мы протаскивали почти через весь участок, прежде чем показался сам насос. Проверили его – оказался исправным. Размотали катушку шпагата, подвесили груз, опустили его в горловину скважины, достали, оказался сухим. Значит, в скважине воды нет.

Случилось то, чего очень боятся владельцы загородной недвижимости с автономной подачей воды – скважина вышла из строя. Первое объяснение, которое сразу напрашивается, – виной всему слишком жаркое лето и повышенный расход воды, которую пришлось брать не только для хозяйственных нужд, но и для полива. А если всё это происходит в коттеджном посёлке, то осушить водоносный слой помогли ещё и соседи, которые тоже стали больше потреблять воды уже из своих скважин.

– Как правило, уровень воды падает, если рядом появляются крупные водозаборы. Тут ещё могло сказаться и жаркое, засушливое лето. Если скважина оказалась недостаточной глубины и уровень воды в ней упал ниже дна, то выхода два: или делать новую, или добуривать старую, – говорит екатеринбургский гидрогеолог Денис Сединкин.

Есть, конечно, и третий вариант: оставить всё как есть и дождаться обильного на осадки года, но тогда встаёт вопрос: где брать воду сейчас? К тому же этот вариант не решит главной проблемы: если вода пропала в скважине в первый раз, то это наверняка повторится вновь. Лучше уж решить проблему сразу и кардинально.

Самый простой на взгляд рядового дачника вариант решения проблемы – добурить старую скважину внутри обсадной трубы буром меньшего диаметра, то есть сделать её глубже.

– Ни один грамотный буровик не поедет добуривать чужую скважину. Это очень рискованная и кропотливая работа, проще отступить 2-3 метра и пробурить новую, – считает инженер-геофизик, кандидат технических наук Леонтий Эдельштейн.

Нежелание буровиков работать со старыми скважинами он объясняет тем, что многие боятся наткнуться на чужой брак. На дне скважин могут оставаться металлические предметы, с дефектами может быть установлена обсадная труба.

У многих сегодня скважина сделана вообще под домом – тут без вариантов.

– Ремонт скважины, устроенной под домом, невозможен, даже гарантия на такую скважину не распространяется, – поясняет Денис Сединкин.

В поисках скалы

Остаётся единственный вариант – бурить новую. И тут важно не повторить старых ошибок. Ведь наверняка свою пересохшую скважину вы делали без предварительного поиска водоносных горизонтов. Такое изыскание стоит дорого. Буровики взялись бурить на-угад, отчитались вам, что дошли до воды. Но так как бурили вслепую, то им и не ведомо, с каких пород они взяли воду. А знать это очень важно.

– Когда бурят скважины без изыскания, без поиска водоносных зон, то часто попадают в так называемую кору выветривания коренных, скальных пород. Это – щебень, дресва, заполненные глинисто-песчаным раствором. Со временем эти породы осыпаются, дебет скважин падает, и в итоге вода исчезает вовсе, – предупреждает Леонтий Эдельштейн. – Мы проводим поиски воды, прежде чем бурить скважину, изучаем геологический разрез и определяем по вертикали, сколько залегает глины, сколько песчаных грунтов, где может быть скала, какая она.

Конечно, настоящие гидрогеологи поиски воды производят не с помощью рамок или лозы, как делали в старину. Для этого существуют специальные приборы. С их помощью определяют, на какой глубине находится водоносный горизонт, какие грунты залегают до этого водоносного слоя, сколько потребуется трубы для обсадки будущей скважины.

Опубликовано в №153 от 21.08.2021