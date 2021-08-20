Сад для души и… без сорняков

Розы в саду Марины Егоровой чувствуют себя королевами Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге проходит конкурс на лучшее садоводческое товарищество и самый красивый участок. «ОГ» побывала в саду у Марины Егоровой, которая заняла первое место в городском конкурсе в прошлом году, и теперь снова претендует на победу.

Садоводческое некоммерческое товарищество «Березка», расположенное в Верх-Исетском районе, не молодо — 1979 года рождения. У него типичная для советской поры планировка: небольшие участки по шесть соток жмутся друг к другу, дома в основном небольшие, улочки узкие. Большинство хозяев старается, чтобы ни клочка земли зря не пропадало, плотно засаживает свои сотки картошкой, луком, укропом, кабачками… Но есть и другой подход.

Когда вслед за Мариной Егоровой, пройдя по дорожке между домом и верандой, мы вышли на участок, то не удержались от удивленных возгласов. Глазам нашим предстал ухоженный городской сквер в миниатюре. Дорожки выложены плиткой или дощатым настилом. Аккуратно подстриженные газоны, обрамленные камнем, множество затейливо устроенных клумб. Обычных в нашем понимании грядок вообще нет, вместо них — аккуратные деревянные короба с землей, в которых растут щавель, петрушка, прочая зелень, зреет клубника. Нет привычных картошки, тыкв, кабачков. Всё пространство засажено цветами и декоративными растениями.

- Этот участок достался мне от родителей, - рассказывает Марина Егорова. - Когда они его получили, тут было болото и пеньки от спиленных деревьев. Построили небольшой домик, развели огород. В детстве и юности я сюда ездила, чтобы помогать родителям, но без всякого удовольствия. И лишь лет десять назад у меня появилось желание заняться садом.

Однако «борьбу за урожай» Марина, по её словам, отвергла изначально. Она решила обустроить место, где можно укрыться от городской суеты, отдохнуть душой. Последние грядки убрала в нынешнем году. А вот небольшую тепличку в углу сада оставила, решила не отказываться от собственных, экологически чистых овощей.

- Внукам нравится сорвать прямо с куста колючий огурчик или помидор и тут же съесть их, - говорит Марина. - Ну и мы о здоровом питании задумываемся. К вечеру муж привезет мне банки, буду заготовки делать.

В изобилии на этом участке — цветы. Гортензия, клематисы, великолепные розы. Правда, последние в этом году, по словам хозяйки, «горят», задыхаются от жары и обжигающего солнца, не помогает ни полив, ни затенение нетканым материалом. Два куста роз уникальной японской селекции нынче постоянно стоят укрытыми. Неважно чувствует себя и петуния.

Пространство в саду Марины Егоровой обустроено с большим вкусом, но специалистов она не привлекала и сама курсов по ландшафтному дизайну не оканчивала. Всё делала своими руками и так, как подсказывало чутьё. Кое-какие идеи подсмотрела в Интернете, но не слепо скопировала, а творчески переосмыслила. В оформлении использует камень, керамику, дерево.

- Обожаю всякие коряги, - признается Марина. - Когда по лесу гуляю, всегда их высматриваю. А муж Олег любит работать с деревом. Это его руками сделаны короба для высоких грядок, подставки для цветов, опоры для кустарников.

Природные материалы удачно сочетаются с кустиками лобелии цвета индиго, дихондрой, хостой и прочими зелеными декоративными растениями. Даже герани - «бабушкины цветы» - выглядят в металлических вёдрах экзотически.

- Цветы я давно не покупаю, а выращиваю, - говорит Марина. - Сначала увлекалась однолетними растениями, но теперь постепенно перехожу к тем, что не требуют сложного ухода. С этой же целью применяю мульчирование — оно избавляет от необходимости заниматься прополкой сорняков.

Сорняков в этом саду вообще нет. Честно говоря, такого мы ещё ни разу не встречали. Земля на клумбах, под яблонями, под кустами, в коробах-грядках укрыта слоем сосновой коры, а в теплице — травой из косилки. Чистота кругом, красота.

- Кору приходится покупать, требуется её немало, так что удовольствие влетает в копеечку, - признаётся Марина Егорова. - Зато не надо тратить силы и время на борьбу с сорняками, и растения чувствуют себя хорошо, так как мульча оберегает почву от пересыхания и от переувлажнения.

Хоть хозяйка и уверяла нас, что гораздо больше она в своём саду отдыхает, чем работает, видно, каких трудов стоит вся эта гармония, чистота и красота. И победы в общегородском конкурсе даром не даются.

- Когда в прошлом году мы побывали в саду Марины Егоровой, то почувствовали, сколько в него вложено любви и теплоты, - рассказывает председатель Союза садовов Екатеринбурга Надежда Локтионова. - Покорило членов жюри её умение использовать пространство участка и разноуровневость территории, видовое разнообразие посадочного материала - от хвойников и папоротников до роз, клематисов, лиан.

В этом году Марина Егорова заявила на конкурс свой водоём - в номинации «Малая архитектура», зону отдыха - «Сад для души», а также клумбы и цветочные композиции в номинации «Праздник цветов». От души желаем ей удачи.

Грялдки устроены в высоких коробах - не надо низки нагибаться Фото: Алексей Кунилов

Из старых керамических горшков получается новая композиция Фото: Алексей Кунилов

В небольшом водоёме уютно чувствует себя нимфея, а возле него - люди Фото: Алексей Кунилов

Облетевший клематис выглядит не менее обворожительно, чем цветущий Фото: Алексей Кунилов

В саду Марины Егоровой много мест, где можно посидеть и полюбоваться ландшафтом Фото: Алексей Кунилов

СПРАВКА «ОГ» 23 августа жюри определит победителей по двум основным номинациям «Лучшее садоводческое товарищество» и «Лучший дачный участок». За звание лучших их лучших в этом году в Екатеринбурге борются 37 СНТ и 72 человека. Предусмотрены и дополнительные номинации - «Сад для души», «Заморское чудо» (выращенные на Урале редкие растения), а также лучший дизайн, лучшая детская площадка, оригинальные малые архитектурные формы и другие. Итоги конкурса будут подведены 3 сентября.

Опубликовано в №153 от 21.08.2021