Траворезка для мульчи

Траворезку для удобства можно устанавливать на стол или верстак. Фото: Алексей Кунилов

Советы мульчировать посадки находят отклик у наших садоводов и это стало для многих хорошим правилом. Но как эту мульчу сделать — советов нет. Наш читатель из Екатеринбурга Павел Михряков придумал, а его сын смастерил устройство для измельчения травы и получения качественной мульчи.

Мульча, разбросанная под растениями, вещь очень полезная, особенно в нынешнее жаркое лето. Она не даёт почве терять влагу, помогает сохранять её структуру, плюс — служит источником питания при разложении органических остатков. Желательно, чтобы трава, используемая для мульчирования была измельчена. Но как это сделать, не ножницами же резать каждую травинку? А если раскладывать на грядках скошенную траву целиком, то потом будет трудно перекапывать почву. Садовод Павел Михряков нашёл выход.

-Для измельчения травы и мелких сучьев есть в магазинах специальные устройства. Но все они маломощные и дорогие. Решил сделать самодельный аппарат, получился лучше покупных, - говорит пенсионер.

Смастерить устройство ему помог сын, тоже Павел, было это три года назад. В ход пошли железки, уголки, старые подшипники, пара ножей от рубанка и советских времён асинхронный двигатель на 2,2 киловатта.

Идея приспособления проста: траву вставляем в бункер загрузки, здесь есть специальное прижимное устройство, которое её проталкивает дальше вниз к вращающимся на высокой скорости ножам, установленным под углом на валу. Они рассекают траву и дальше готовая мульча поступает в бункер. Несколько минут — мешок мульчи у вас готов.

-Особенно в качестве мульчи люблю использовать траву иван-чая и крапивы, раскладываю её под кусты и деревья, - говорит Павел Яковлевич.

Установка без проблем справляется с измельчением и тонких веток и прутьев до пяти миллиметров в диаметре, легко перемалывает толстые стволы того же иван-чая. На протяжении всего лета устройство находится в работе, меньше стало и заросших пустырей вокруг.

Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №153 от 21.08.2021