Как заставить лещину плодоносить в саду?

Орехи лещины нужно снимать после их побурения и желательно до массового опадания на землю. Фото: Рудольф Грашин

В этом году к числу культур, радующих садоводов урожаем, можно отнести и лещину. Правда, у многих, кто завёл этот кустарник на своём участке, такое утверждение вызовет усмешку: орехов они или не видели, или их очень мало, а то и вовсе растение вымерзло. Виной тому – несоответствие выбранных сортов и видов нашим условиям, а также ошибки, допущенные при выращивании.

Лещина – родственник южного фундука, в естественных условиях произрастает в более тёплом климате, встречается также в средней полосе европейской части России, на Дальнем Востоке.

– Есть сорта и есть виды лещины, – рассказывает один из опытнейших садоводов Среднего Урала, многолетний автор газеты «Уральский садовод» Виталий Шаламов. – У нас можно выращивать сорта, полученные на основе лещины обыкновенной, а также гибриды лещины с разными фундуками. Ну а самыми зимостойкими будут сибирские лещины – маньчжурская и разнолистная, которые выдерживают морозы до минус 50 градусов, а также их гибриды с обыкновенной. Все эти лещины у меня есть в саду, они растут и плодоносят.

Выращивать лещину в Свердловской области Виталий Николаевич начал ещё в середине 50-х годов прошлого века. Большой опыт приручения этой культуры подтолкнул его к использованию особого агротехнического приёма – пригибанию всех побегов кустов осенью к земле и укрытию их на зиму снегом. Это не только спасает слабозимостойкие растения от вымерзания, но и обеспечивает на будущий год их нормальное плодоношение. У лещины очень непростой цикл цветения: если в нашем капризном климате не создать все условия для нормального опыления женских цветков мужскими – урожая не будет. А добиться этого не так-то просто.

В зависимости от вида и сорта, лещина начинает плодоносить на пятый-шестой год после посадки, а сеянцы гибридов лещины с фундуком – на восьмой год. Это однодомное растение, то есть на нём могут быть как однополые мужские, так и женские цветки. Но вот самоопыления на одном растении не происходит. Поэтому стоит выращивать как минимум три растения лещины. Опыление культуры происходит ранней весной, до распускания листьев, с помощью ветра. Так что кусты лещины нужно сажать поблизости друг от друга.

Мужские цветки представляют из себя цилиндрические серёжки, когда они раскрываются, пыльца с них переносится на женские – чем-то схожие с почками. Они малозаметные, имеют красновато-коричневый оттенок. Но, что удивляет многих, серёжки на орешнике появляются ещё осенью и висят на ветках всю зиму. Их зачатки можно увидеть уже сейчас, в августе. Всю осень и зиму в серёжках будет формироваться пыльца, и весной они начнут пылить – очень странный механизм опыления цветков придумала природа. Но в наших условиях это оборачивается тем, что в суровые зимы, после декабрьских и январских длительных оттепелей и последующих резких понижений температуры, пыльца в серёжках повреждается и опыления не происходит. Исключить гибель серёжек зимой помогает пригибание кустов к земле и укрытие их снегом. Если растение зимостойкое, можно укрывать даже не весь куст, а только его верхушку с серёжками. Снежное одеяло поможет серёжкам без проблем перезимовать.

– В этом году, несмотря на суровую зиму, на лещине созрел очень хороший урожай, – говорит Виталий Шаламов. – Способствовало этому и то, что весна выдалась без заморозков.

Орехи у лещины обыкновенной мельче, чем у фундука, а у маньчжурской – самые мелкие. Тем не менее, по словам Виталия Шаламова, с двух кустов маньчжурской лещины он набирает два ведра орешков.

Для размножения лещины используют сеянцы, корневые отпрыски, отводки. При вегетативном размножении новое растение наследует все признаки материнского. Сажать лещину можно как весной, так и осенью. Участок под орешником нужно выбирать защищённый от холодных ветров – он может быть открытый или слегка притеняемый. Почва должна быть плодородной, дренированной, нейтральной: лещина будет плохо расти на песчаных, каменистых участках, в заболоченных местах или на кислой почве.

– Особого ухода лещина не требует, – говорит Виталий Шаламов. – Главное, чтобы в вегетационный период хватило тепла. Подкармливать её нужно, как и любые другие садовые растения: весной – азотными удобрениями, во второй половине года – калийными и фосфорными.

Кстати Орехи дальневосточной лещины содержат больше всего масел. Урожай в комнатных условиях может храниться до следующего лета.