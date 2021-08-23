Свердловчанам предложили заработать на дикоросах

Гражданам, желающие принять участие в ярмарке, необходимо звонить по телефону: 2-13-32. Фото: Павел Ворожцов.

Жителям Свердловской области предложили реализовать собранные дикоросы, а также излишки своей сельскохозпродукции. Сделать это можно на ярмарке, которая состоится в ближайшую пятницу, 27 августа.

Ярмарка «Сад и Дача» пройдёт в городском округе Верхотурский, на прилегающей к городской площади территории. Свои товары с 9:00 до 17:00 представят питомники, сельскохозяйственные предприятия, фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели из городов Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской областей.

По данным пресс-службы администрации муниципалитета, на прилавках появятся саженцы декоративных деревьев и кустарников, уличные и домашние цветы, семена, рассада, удобрения, биопрепараты, садовые инструменты. Кроме того, посетителям предложат приобрести молочную и мясную продукцию, овощи и фрукты, мёд, а также швейные и трикотажные изделия, обувь.

Гражданам, желающие принять участие в ярмарке, необходимо звонить по телефону: 2-13-32 – комитет экономики и планирования администрации ГО Верхотурский.

Фото: Владимир Мартьянов

Напомним, желающих поделиться излишками урожая на безвозмездной основе ждут в Екатеринбургском зоопарке. Свежие яблоки, груши, кабачки, тыквы, ягоды, зелень и ботву для животных принимают ежедневно с 8:00 до 22:00.

Добавим, еженедельно по пятницам "Областная газета" опубликует традиционный список всех ярмарочных площадок в свердловских муниципалитетах.