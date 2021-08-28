Как сохранить рано созревший урожай до весны?

Прежде чем убирать картофель на хранение, его нужно хорошо просушить. Фото: Алексей Кунилов

В этом году из-за ранней тёплой весны и очень жаркого лета на Среднем Урале некоторые садовые культуры созрели почти на месяц раньше. Соответственно, возникла проблема более ранней уборки и определения урожая на хранение. Однако даже ямы и погреба для хранения прогрелись из-за таких высоких температур воздуха – как сделать так, чтобы такой урожай благополучно дожил до следующей весны и не пришлось идти за картошкой, морковью и свёклой в магазин раньше времени?

– Обычно на Урале растения накапливали температуры, необходимые для созревания, в течение всего вегетационного периода. Однако в этом году они быстрее получают сумму положительных температур, и у многих культур созревание идёт почти на месяц раньше, – комментирует «Облгазете» проректор по научной работе и инновациям, заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства Уральского государственного аграрного университета Михаил Карпухин. – Но переживать из-за этого не стоит: большая часть культур, которые закладываются на хранение – капуста, свёкла, морковь – ещё растут, особенно если это поздние сорта. Так что урожай этого года должен нормально сохраниться до весны, как и раньше – главное, правильно подготовить его к хранению.

В первую очередь нужно подготовить погреб или яму. Они, конечно, прогрелись, особенно за последние дни августовской жары, но охладить их будет не так уж сложно.

– Яму нужно обеззаразить – для этого можно использовать серную шашку, – говорит Михаил Карпухин. – Потом нужно её просушить, побелить известью с медным купоросом и открывать на ночь. Холодный ночной воздух начнёт скапливаться, и в помещении будет сохраняться прохлада.

Что касается подготовки овощей к хранению, то едва ли не больше всего внимания к себе требует картофель. Ранние сорта этого овоща садоводы уже выкопали и перебрали – теперь корнеплодам, по словам нашего эксперта, нужен лечебный период. Пусть картофель одну-две недели проветрится на свежем воздухе, но под навесом, чтобы на него не попадали солнечные лучи и дождь. После этого станет понятно, какие клубни переживут зиму, а какие нет: загнивший картофель сразу выбрасываем, остальное – убираем на хранение. Оптимальная температура хранения – +2 – +4°С.

Если у вас уже созрели морковь и свёкла, то их перед закладкой на хранение также необходимо просушить и максимально очистить от земли, но аккуратно: не стучите плоды друг о друга – это может привести к появлению трещин, что плохо скажется на сохранности овощей. У созревшей же капусты, которая готовится к хранению на зиму, лучше не срезать кочерыжку. Тщательно переберите все вилки, поскольку для хранения годятся только плотные, снимите с них подпортившиеся листья. Подходящая температура хранения этих овощей – от 0 до +2 °C.

КСТАТИ Если вы хотите на длительный срок сохранить урожай томатов, то следует собрать не красные плоды, а бланжевой спелости, то есть бурого оттенка. «Созревший томат не имеет свойства растягиваться, он лопается и растрескивается, так как, будучи на ветке, получает питательные вещества, хотя уже не нуждается в них», – поясняет Михаил Карпухин.

ВАЖНО Из-за более раннего созревания многие растения не просто дали плоды, но уже начали сбрасывать листву, началась закладка плодовых почек. Поэтому, по словам Михаила Карпухина, важно обеспечить им правильную подкормку фосфорно-калийными удобрениями, чтобы растения окрепли и смогли пережить зиму.