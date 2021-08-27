Конкурс «Облгазеты» «С ОГорода — на стол»: время баклажанов и помидоров

У Клары Рубцовой есть как салатные помидоры, так и те, которые подходят для мариновки. Фото: Из личного архива Клары Рубцовой

Конкурс «С ОГорода – на стол» для садоводов, который объявила редакция «ОГ», набирает обороты. На этой неделе две наши читательницы рассказали о своём богатом урожае и поделились простыми рецептами вкусных заготовок.

Елена Сабурова из Екатеринбурга решила рассказать о садовых успехах семьи своего сына – Антона Сабурова и его жены Ольги.

– Раньше мы детей овощами снабжали, а теперь они нас, – делится женщина. – В этом сезоне Оля и Антон впервые посадили в теплице баклажаны сорта «Белый алмаз» с нежной белой кожурой и отменным вкусом, перцы разных сортов. На зиму уже заготовили лечо с баклажанами.

Для лечо от Сабуровых понадобятся: 1 кг баклажанов, 2 кг томатов, 0,5 кг болгарского перца, 250 г моркови, 4 зубчика чеснока, столовая ложка соли, 3 столовые ложки сахара, 2 столовые ложки девятипроцентного уксуса, 130 мл растительного масла.

– Баклажаны нарезаем полукольцами и замачиваем на 20–30 минут в трёх литрах воды с тремя столовыми ложками соли, – объясняет Елена Сабурова. – Морковь натираем на крупной тёрке. Болгарский перец нарезаем на крупные дольки. Помидоры измельчаем в блендере или на мясорубке. В томатную массу добавляем все овощи, соль, сахар и растительное масло и тушим 30 минут. В конце добавляем измельчённый чеснок и уксус и варим ещё десять минут. Раскладываем лечо в стерилизованные банки, закатываем и укутываем.

У дачницы Клары Рубцовой из Режа этот год вновь особо богат на томаты: снимает ящиками, раздаёт, заготавливает и даже закладывает в погреб, где они, по её словам, отлично хранятся весь год. Всего у пенсионерки 20 сортов помидоров.

– Все вкусные, – говорит Клара Рубцова. – Очень люблю жёлтые помидоры «Золотая рыбка». Давно сажаю «Орлиный клюв» – очень урожайный сорт, плоды крупные, могут набрать и до 500 граммов веса. Чаще всего мариную томаты «перцевидный» и «хохлома».

Рецепт маринования томатов у Клары Рубцовой классический. На дно трёхлитровой банки она кладёт лавровый, смородиновый и вишнёвый листья, эстрагон, семя укропа и чеснок, заполняет банку помидорами. Дважды заливает овощи кипячёным рассолом с двумя неполными столовыми ложками соли и 15 чайными ложками сахара с горкой, на третий раз добавляет уксусную эссенцию.

Напоминаем, что конкурс «С ОГорода — на стол» продлится до 20 сентября. По итогам конкурса мы выберем трёх победителей. Отправить нам фото вашего урожая и интересных рецептов можно по электронной почте dacha@oblgazeta.ru или по адресу: редакция «Областной газеты», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

В этом году Сабуровы впервые попробовали вырастить белые баклажаны: успешно. Фото: Ольга Сабурова