Лунный календарь садовода: санитарная обрезка деревьев и кустарников

Рассказываем, какие работы лучше всего выполнить в ближайшую неделю садоводам Среднего Урала.
- 28, 29 августа - заготовка семян томатов, обрезка сухих ветвей деревьев и кустарников.
- 30 и 31 августа - уборка картофеля на хранение, рыхление почвы и перекапывание освободившихся грядок.
- 1 сентября - борьба с вредителями и болезнями, обрезка отцветших многолетних цветов.
- 2, 3 сентября - удобрение почвы полуперепревшим навозом, компостом, лежалыми опилками, выкапывание ям для саженцев деревьев и кустарников.
- Опубликовано в №158 от 28.08.2021 под заголовком «Санитарная обрезка деревьев»
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Лунный календарь садовода
Каждую неделю мы рассказываем, что можно посеять или посадить в ближайшие дни на Среднем Урале и для каких садовых работ сейчас благоприятное время.