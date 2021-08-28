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28 августа 2021, 08:30

Лунный календарь садовода: санитарная обрезка деревьев и кустарников

Декоративный кустарник барбарис

Начало осени – отличное время, чтобы уделить внимание ягодным кустарникам, в том числе провести их обрезку. Фото: Станислав Мищенко.

Рассказываем, какие работы лучше всего выполнить в ближайшую неделю садоводам Среднего Урала.

  • 28, 29 августа - заготовка семян томатов, обрезка сухих ветвей деревьев и кустарников.
  • 30 и 31 августа - уборка картофеля на хранение, рыхление почвы и перекапывание освободившихся грядок.
  • 1 сентября - борьба с вредителями и болезнями, обрезка отцветших многолетних цветов.
  • 2, 3 сентября - удобрение почвы полуперепревшим навозом, компостом, лежалыми опилками, выкапывание ям для саженцев деревьев и кустарников.
  • Опубликовано в №158 от 28.08.2021 под заголовком «Санитарная обрезка деревьев»

Сюжет

Лунный календарь садовода
Каждую неделю мы рассказываем, что можно посеять или посадить в ближайшие дни на Среднем Урале и для каких садовых работ сейчас благоприятное время.

Областная газета Свердловской области
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