«ОГ» начинает публиковать список ярмарок в Свердловской области по четвергам и субботам

Среди жителей региона особенно популярна ярмарка, проходящая в Екатеринбурге на площади 1905 года. Фото: Павел Ворожцов

Традиционно расписание сельскохозяйственных ярмарок, проходящих в выходные дни, «Облгазета» публиковала в субботнем номере на странице «Дом. Сад. Огород». Это логично, ведь прежде всего этой информацией интересуются садоводы. Но в редакцию стали поступать жалобы читателей на то, что они не могут воспользоваться этой информацией из-за того, что газета приходит к ним с опозданием.

Так, постоянная подписчица «Областной газеты», читающая её с самых первых номеров, екатеринбурженка Эльвира Леготина считает, что анонс предстоящих в выходные дни сельскохозяйственных ярмарок и иных событий надо делать не в субботнем номере, а заранее.

– Многие читатели, в том числе и я, не получают газету в субботу – мне её приносят в понедельник или во вторник, – говорит Эльвира Юрьевна. – К сожалению, так работает у нас почта. Слышала и от других подписчиков, что газета к ним приходит с опозданием, так что информация о ярмарках в этом случае уже бесполезна – всё давно прошло. Даже если приносят её в субботу, то не с утра, а после обеда, и целый день уже упущен. А хотелось бы знать о предстоящих мероприятиях заранее, чтобы спланировать своё время на субботу и воскресенье.

Такие просьбы мы получили ещё от нескольких наших подписчиков. Поэтому с сегодняшнего номера мы будем публиковать расписание ярмарок в четверговом номере. При этом во многих муниципалитетах области с местом и временем проведения ярмарок определяются лишь в четверг или пятницу, поэтому если наш четверговый список ярмарок будет дополняться, то мы будет публиковать полный перечень ярмарок также в субботнем номере на странице «Дом. Сад. Огород».

Согласно плану проведения подобных мероприятий, размещённому на сайте регионального министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка, список ярмарочных площадок на 4 и 5 сентября выглядит так:

Берёзовский – сельскохозяйственная ярмарка «Осенняя» на торговой площади (4 сентября с 9:00 до 17:00);

– сельскохозяйственная ярмарка «Осенняя» на торговой площади (4 сентября с 9:00 до 17:00); Екатеринбург – универсальные и сельскохозяйственные ярмарки на Владимира Высоцкого, 12а, ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 2, ул. Санаторной, 3, на пересечении улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья (с 8:00 до 22:00), сельскохозяйственная ярмарка на площади 1905 года и универсальная ярмарка на ул. Академика Щварца, 17;

– универсальные и сельскохозяйственные ярмарки на Владимира Высоцкого, 12а, ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 2, ул. Санаторной, 3, на пересечении улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья (с 8:00 до 22:00), сельскохозяйственная ярмарка на площади 1905 года и универсальная ярмарка на ул. Академика Щварца, 17; Заречный – сельскохозяйственная ярмарка у ДК «Ровесник» (4 сентября с 9:00 до 16:00);

– сельскохозяйственная ярмарка у ДК «Ровесник» (4 сентября с 9:00 до 16:00); Ирбит – универсальная ярмарка «Александровская» на ул. Советской, 79 и 79 а (с 9:00 до 16:00);

– универсальная ярмарка «Александровская» на ул. Советской, 79 и 79 а (с 9:00 до 16:00); Камышлов – сельскохозяйственная ярмарка «Пакровская» на ул. Гагарина, 32а (5 сентября);

– сельскохозяйственная ярмарка «Пакровская» на ул. Гагарина, 32а (5 сентября); Качканар – сельскохозяйственная ярмарка «С ярмарки на дачу» на ул. Гикалова, 7а, 7б и универсальная ярмарка «Дачный сезон» на ул. Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г, 7е;

– сельскохозяйственная ярмарка «С ярмарки на дачу» на ул. Гикалова, 7а, 7б и универсальная ярмарка «Дачный сезон» на ул. Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г, 7е; посёлок Лёвиха – сельскохозяйственная ярмарка «Сад-огород» у дома №12 на ул. Куйбышева (с 9:00 до 17:00);

– сельскохозяйственная ярмарка «Сад-огород» у дома №12 на ул. Куйбышева (с 9:00 до 17:00); Кировград – сельскохозяйственные ярмарки «С дачи на ярмарку» и «Золотая осень» на ул. Свердлова, 40;

– сельскохозяйственные ярмарки «С дачи на ярмарку» и «Золотая осень» на ул. Свердлова, 40; Краснотурьинск – универсальная ярмарка на ул. Коммунальной, 75, а также универсальные и сельскохозяйственные на ул. Серова, 22, ул. Рюмина, 4 и ул. Ленина, 48;

– универсальная ярмарка на ул. Коммунальной, 75, а также универсальные и сельскохозяйственные на ул. Серова, 22, ул. Рюмина, 4 и ул. Ленина, 48; Красноуральск – универсальная ярмарка на площади у ТЦ (4 сентября);

– универсальная ярмарка на площади у ТЦ (4 сентября); Красноуфимск – универсальная и сельскохозяйственная ярмарки на ул. Рогозинниковых, 35;

– универсальная и сельскохозяйственная ярмарки на ул. Рогозинниковых, 35; Кушва – сельскохозяйственные ярмарки на ул. Союзов и ул. Станционной;

– сельскохозяйственные ярмарки на ул. Союзов и ул. Станционной; Лесной – сельскохозяйственная ярмарка на ул. Фрунзе, 5 (с 9:00 до 17:00) и сельскохозяйственная ярмарка на ул. Ленина, 23 (4 сентября с 9:00 до 17:00);

– сельскохозяйственная ярмарка на ул. Фрунзе, 5 (с 9:00 до 17:00) и сельскохозяйственная ярмарка на ул. Ленина, 23 (4 сентября с 9:00 до 17:00); Первоуральск – сельскохозяйственные ярмарки на пр. Ильича, 32 и перекрёстке улиц Ленина – Данилова (5 сентября);

– сельскохозяйственные ярмарки на пр. Ильича, 32 и перекрёстке улиц Ленина – Данилова (5 сентября); посёлок Рефтинский – сельскохозяйственная ярмарка «Лето-2021» на ул. Молодёжной, 1;

– сельскохозяйственная ярмарка «Лето-2021» на ул. Молодёжной, 1; село Косулино – универсальная ярмарка «Осенняя» от перекрёстка ул. Ленина – Кузнечная до перекрёстка ул. Ленина – Победы (4 сентября с 9:00 до 15:00);

– универсальная ярмарка «Осенняя» от перекрёстка ул. Ленина – Кузнечная до перекрёстка ул. Ленина – Победы (4 сентября с 9:00 до 15:00); Верхняя Салда – универсальная ярмарка на ул. Рабочей Молодёжи, 41 (с 9:00 до 18:00);

– универсальная ярмарка на ул. Рабочей Молодёжи, 41 (с 9:00 до 18:00); село Бызово – универсальная ярмарка между домами №7 и №9 на ул. Ленина (5 сентября с 11:00 до 15:00);

– универсальная ярмарка между домами №7 и №9 на ул. Ленина (5 сентября с 11:00 до 15:00); Реж – сельскохозяйственная ярмарка на площади Костоусова, 82 (4 сентября);

– сельскохозяйственная ярмарка на площади Костоусова, 82 (4 сентября); Туринск – универсальная ярмарка на ул. Свердлова, 82 (с 8:00 до 16:00).