На Среднем Урале за лето потушили 80 возгораний в садовых товариществах

1 сентября в Свердловской области полыхало несколько пожаров Фото: ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

В ночь на 1 сентября в черте Екатеринбурга загорелись сразу три садовых товарищества: СНТ «Энергостроитель», «Железнодорожник» и СТ «Хлебопродукт». Самый большой пожар произошёл в «Энергостроителе» – там сгорело почти десять дачных участков. Журналисты «Облгазеты» побывали на месте одного из самых крупных пожаров в садах уральской столицы, чтобы выяснить, отчего садовые товарищества в этом году массово полыхают как спички.

Огонь разошёлся мгновенно

На подъезде к СНТ «Энергостроитель» в воздухе по-прежнему ощущается запах гари, хотя пожар уже ликвидировали. Белое облако дыма поднимается из центра товарищества над участками и тянется в сторону соснового леса, который плотной стеной прижимается к заборам. На месте, где ещё вечером 31 августа стояли девять домов, – чёрная полоса тлеющей земли, из которой торчат обглоданные огнём железные каркасы мебели и каменные печные трубы.

– Загорелось всё в три часа ночи, – вспоминает сторож СНТ «Энергостроитель» Александр Степановский. – Я спал у себя. Разбудил звонок одного из владельцев участка – у него в доме сработала сигнализация. Я тут же соскочил, смотрю в окно, а там море огня!

Мужчина ринулся к электрощитку, чтобы отключить электричество, и тут же вызвал пожарных – на часах его телефона было примерно 3:20 утра. К тому моменту уже полыхали три здания: огонь поднялся по сухим деревьям на крыши деревянных построек. Первым загорелся двухэтажный дом №85, от него пламя пошло сразу в две стороны на соседние участки, в одном из которых и сработала сигнализация.

Из-за пожара проснулись дачники, оставшиеся на ночь в СНТ. Пенсионер Леонид Сапров (имя изменено по просьбе героя – Прим. ред.), участок которого находится напротив сгоревших домов, услышал странные звуки.

– Выстрелы были. Думаю, опять салюты, что ли? – рассказывает он. – Глаза открыл, у соседей – пламя. Оно мгновенно вверх по деревьям пошло – три дома уже горело. Пока бегал к сторожу, огонь моментально перекинулся на два других дома и уже полыхал дальше. Они за десять минут полностью сгорали: всё же тут сухое, старое. Хорошо, что ветра не было, иначе потерь было бы больше.

В это время сторож сада вызванивал владельцев участков.

– В три часа ночи многие не отвечали, – говорит Александр Степановский. – Были мысли: или они под развалинами уже лежат, или спят дома в Екатеринбурге. Переживал за всех. К счастью, владельцы всех девяти участков в эту страшную ночь оказались в безопасности, не здесь.

Пока пожарная служба ехала в «Энергостроитель», дачники своими силами старались задержать пламя. Мужчины вёдрами таскали воду, поливали из шлангов, но раскалённая земля тут же впитывала всю влагу как губка. Около пяти утра прибыли сотрудники МЧС: 10 единиц техники и 30 человек. К тому моменту уже полыхала территория площадью в 1 000 квадратных метров. В 5:30 утра пожар удалось локализовать, а в 7:05 – ликвидировать открытое горение.

Потерянное в одночасье

К полудню в СНТ остаётся только часть бригады МЧС: они разгребают угли и проливают тлеющую землю. За сгоревшими домами бульдозер прокапывает большую траншею вдоль лесополосы. Огонь разделил разрушенные участки на две части: ближе к лесу – мёртвая чёрная пустыня с обугленными деревьями, дальше от него – живые зеленеющие сады с цветущими клумбами и грядками с созревшими овощами. Здесь бродит несколько садоводов: кто собирает остатки урожая, кто вытаскивает из-под пепла металлические останки своего имущества и складывает в одну кучу, а кто просто смотрит себе под ноги. Разговаривать отказываются все.

– Со мной не надо говорить, – отмахивается от меня женщина. – Всё у вас перед глазами!

– Конечно, у всех горе, – кивает Александр Степановский. – Бабушки унаследовали от родителей эти участки, 40–50 лет в сад ездят, у них столько в него вложено. Потерять это за одну ночь – большая боль.

По словам сторожа, в скором времени соберётся правление сада, где будут решать, как восстанавливать участки. Легче придётся тем погорельцам, у кого дома были застрахованы. Однако помощь будет нужна и им. Как рассказала «ОГ» председатель свердловского регионального отделения Союза садоводов России Надежда Локтионова, к ним за советом уже обратились из правления «Энергостроителя».

– Спрашивали, откуда привлечь дополнительные средства на восстановление инфраструктуры и есть ли льготные программы поддержки погорельцам от правительства, – поясняет Надежда Локтионова. – Помощь СНТ может быть предоставлена из резервного фонда по чрезвычайным ситуациям – прецеденты встречались в практике других регионов, но в Свердловской области пока такого не было. Однако СНТ теперь для некоторых людей становится территорией постоянного проживания, поэтому какие-то меры поддержки должны быть предусмотрены.

Никто из погорельцев в «Энергостроителе» не проживал постоянно, но, по словам члена правления этого СНТ Дмитрия Борисова, средств товарищества может не хватить, чтобы покрыть нанесённый ущерб.

– У нас выгорели столбы и 110 метров линии электропередачи – восстановление будет очень дорогостоящим, – комментирует Дмитрий Борисов. – Но первоочередная задача – поставить забор, чтобы оградиться от воров металла. Мы обратились в благотворительный фонд за помощью и готовим обращение в администрацию.

Также СНТ могут помочь и неравнодушные люди: погорельцы сейчас особенно нуждаются в строительных материалах и бытовках для временного размещения их на участках. Желающие помочь могут связаться с Дмитрием Борисовым по телефону 8–902–26-28–569.

Кто виноват?

Сейчас причины пожара в «Энергостроителе» выясняют пожарные дознаватели, привлечена испытательная пожарная лаборатория, проводится пожарно-техническая экспертиза. Председатель «Энергостроителя» отказалась комментировать эту ситуацию. Но многие дачники считают, что пожар устроили грабители, которые попали на участок №85 со стороны леса и таким образом заметали следы преступления. Версию умышленного поджога не исключают и пожарные дознаватели, но возможна и другая причина. Но фактом остаётся то, что пожар начался именно в доме №85 – лес возле СНТ не горел.

Большую роль в этой ситуации, конечно, сыграла долгая пауза с момента вызова пожарных и до их прибытия, поэтому огонь успел уничтожить так много строений. Как сообщили журналисту «ОГ» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Свердловской области, информация о пожаре в «Энергостроителе» поступила к ним в 4:19, тогда как охранник звонил пожарным в 3:20. По его версии, служба задержалась, потому что кто-то из дачников тоже звонил с сообщением о возгорании, но впопыхах назвал неточное расположение СНТ «Энергостроитель». В МЧС «ОГ» этот момент не прокомментировали. При этом дороги, ведущие к СНТ, оказались тоже в весьма плачевном состоянии: спецтехника с трудом пробралась на место пожара.

К сожалению, этот пожар – далеко не единственный в садовых товариществах региона в нынешнем дачном сезоне. Из-за жаркой погоды возгорания начались ещё в мае – одними из первых серьёзно пострадали садовые товарищества «Горноспасатель» и «Луч» в Екатеринбурге (см. «ОГ» №86 от 18.05.2021 и №90 от 22.05.2021). Помимо «Энергостроителя» в столице Урала в два часа ночи 1 сентября пожар возник в СТ «Хлебопродукт», уничтожив один участок. Чуть ранее загорелся жилой дом в «Железнодорожнике», в результате чего погиб шестилетний мальчик и пострадали два человека. А в Первоуральском городском округе в коллективном саду «№22» на этой неделе огонь уничтожил пять садовых домов, ещё два дома частично повреждены. – По одной из версий, возможной причиной возгорания частного дома в СНТ «Железнодорожник» могло стать замыкание электропроводки, перенагрев печи после мытья в бане или неосторожное обращение с печным оборудованием. Впрочем, сыщики и наши коллеги из СКР и МЧС отрабатывают и иные варианты, – отметил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Случаи других пожаров в садовых товариществах нашего региона также расследуются. Пока же кажется, что уральская погода только способствует новым возгораниям в области: жара спала, а вслед за ней пришло похолодание, которое вынудило некоторых дачников начать обогревать свои дома. Помимо этого, в конце дачного сезона многие начинают сжигать мусор на участках, а из-за отсутствия осадков засуха царит по-прежнему – всё может вспыхнуть мгновенно. – На моей памяти таких массовых и крупных пожаров в садовых товариществах Екатеринбурга и Свердловской области, как в этом году, не было, – говорит Надежда Локтионова. – Неосторожное обращение с огнём, особенно детей, поджоги, проблемы с проводкой, нерегулярные проверки печного оборудования – все эти проблемы были всегда, но длительная жара и засуха в нынешнем году усугубили картину.

Цифры По данным Главного управления МЧС России по Свердловской области, всего за три летних месяца в регионе произошло 80 пожаров в садовых товариществах, на которых погибли шесть человек, трое пострадали. Основная причина пожаров – неосторожное обращение с огнём (чаще всего – курение) и аварийный режим работы электрооборудования.

Охранник СНТ «Энергостроитель» Александр Степановский помогает дачникам разбирать завалы после пожара Фото: Алексей Кунилов

Сотрудники МЧС до самого вечера проливали землю, чтобы исключить новые возгорания Фото: Алексей Кунилов

Дверь в никуда Фото: Алексей Кунилов

Некоторые погорельцы уже через несколько часов после пожара принялись разбирать свои участки Фото: Алексей Кунилов

В СНТ планируют быстрее всего восстановить забор, чтобы оградиться от воров металлолома Фото: Алексей Кунилов

Оплавленный до неузнаваемости советский телевизор Фото: Алексей Кунилов

Печные трубы лучше всего уцелели во время пожара Фото: Алексей Кунилов

В садах погорельцев яблоки от жара огня запеклись прямо на ветках Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №163 от 04.09.2021