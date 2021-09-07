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7 сентября 2021, 12:34

Назвна дата первой осенней ярмарки в Каменске-Уральском

Помидоры и огурцы на прилавке

Каменцам предложат региональную сельхозпродукцию. Фото: Алексей Кунилов

Первая выставка-продажа сентября откроется в Каменске-Уральском 18 сентбря. Торговые ряды развернутся на прилегающей территории ТК "Центральный".

Каменцам предложат региональную сельхозпродукцию: овощи, фрукты, ягоды, зерно, мясные деликатесы, кондитерские изделия. Кроме того, будут представлены мёд, орехи, сухофрукты, копчёная рыба, саженцы, текстиль Ульяновской, Ивановской и Белорусской фабрик. В отдельной палатке можно будет традиционно найти сувенирную продукцию каменских мастеров, сообщили в администрации города.

Местным производителям, которые хотят поучаствовать, предлагают позвонить по телефонам +7 950-195-45-25 или +7 999-561-09-75.

Напомним, что в Екатеринбурге ярмарки на площади 1905 года возобновились в минувшие выходные. На первой осенней выставке-продаже прошёл праздник урожая.

Не пропустите в ближайших номерах "Облгазеты" и на сайте список свердловских городов, где 11 и 12 сентября пройдут ярмарки.

Областная газета Свердловской области

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