Кто в Баклушина не бьёт баклуши

Валерий Суров, как и полагается мужчине, построил дом, вырастил сына (и дочку), посадил яблони и облепиху. Фото: Из личного архива Валерия Сурова

У Валерия Сурова ответственный пост заместителя главы Нижнего Тагила по социальной политике. Человек он занятой и не самый бедный, но отдыхать предпочитает не на модных курортах, а в своём доме в двадцати километрах от города в маленьком посёлке Баклушина.

Землевладельцем и домохозяином Валерий Суров стал тридцать лет назад. Тогда он руководил Кадетской школой №21. Учащихся из вокального ансамбля пригласили выступить в честь Дня победы в посёлке Дальнем. Артистов на поселковые гастроли сопровождал директор.

– Приехали мы по узкоколейке, дети отлично выступили, – вспоминает Валерий Георгиевич. – А вечерний рейс поезда отменили. Как добираться обратно? Решили идти пешком. Когда стемнело, двигаться дальше не стали, попросились на ночлег в Баклушина. Спали на сеновале в доме бабы Шуры. Утром проснулся, посмотрел сверху вокруг – на лес, луга – и почувствовал мощный прилив жизненной энергии. Тогда и понял, что это место – для меня.

По удачному стечению обстоятельств в Дальнем тогда раздавали бесплатно земельные участки. Сурову достались 22 сотки. Небольшой дом, предназначенный под снос, он купил на окраине Нижнего Тагила за 800 рублей. Перевёз его в Баклушина и собрал, пригласив в напарники отца.

Дом стал семейным гнездом. В выходные в нём собираются все семеро членов семейства: супруги Суровы, их дети и внуки. Постепенно постройки разрастались. Появились теплицы, веранда, баня, сарайчики, беседка. В «бригаду строителей» вошёл сын Антон.

– Мы в Баклушина не бьём баклуши, – улыбается Валерий Суров. – Строим, ремонтируем – всё сами, никого не нанимаем. И за огородом ухаживаем. Хлопотно, зато знаем, что кушаем. У меня мотоблок, так что весной пашу землю. А окучиваем картошку и убираем урожай всей семьёй.

Большая часть участка – газон. Не английский, а местный – аккуратно скошенная луговая трава. За пределами владения тоже хорошо отдыхается: в лесу есть грибные и ягодные места, о которых Валерий Георгиевич кому попало не рассказывает.

Но есть у деревенской жизни и свои минусы. В посёлке 61 дом, а зарегистрировано всего пять человек. Когда Суровы здесь обосновались, постоянно были перебои с электричеством. Местные электросети, построенные в советские годы лесхозом, полностью зависели от погодных условий.

– Старые лесные трассы порядком заросли. Мы чистили их своими силами, но этого было недостаточно, – рассказывает Валерий Суров. – Во время дождей или снегопадов могли сидеть без света целый месяц. В прошлом году энергетики установили новую трансформаторную подстанцию и 70 опор, заменили провода. Эта реконструкция сетей вернула в посёлок надёжное электроснабжение.

Ещё одна беда Баклушина – дорога, усеянная колдобинами. В распутицу она становилась непроезжей, но сейчас ситуация немножко исправилась. После ремонта путь от города до посёлка занимает 20 минут. 20 км за 20 минут – это совсем не автобан. И всё же каждую пятницу Валерий Суров отправляется в свои загородные владения. Почему?

– Я признаю один вид отдыха от административной работы – физический труд, – говорит Валерий Георгиевич. – Наколоть дров, истопить баню, поправить что-нибудь в доме для меня в радость. Я ещё по дороге чувствую, как отпускают городские тревоги, мысли настраиваются на другой неспешный лад. И нет в этот миг человека счастливее меня.

Дом у одного из заместителей главы Нижнего Тагила довольно скромный. Фото: Из личного архива Валерия Сурова

Опубликовано в №173 от 18.09.2021