В Свердловской области выросло число садовых товариществ

Сбыт излишков продукции – серьёзная проблема для садоводов. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области завершилась сельскохозяйственная микроперепись. Окончательные итоги будут подведены позже, но «ОГ» узнала, какие тенденции понятны уже сейчас.

- По словам переписчиков, ожидаем снижение объёмов производства сельхозпродукции в личных подсобных хозяйствах, – сообщила «ОГ» заместитель руководителя управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области Валентина Зюзина. – Идёт старение населения на селе. Молодые уезжают в города, а их родители, пока есть силы, держат скотину, работают на грядках, выращивая картофель, овощи себе и детям на стол, на продажу, но с возрастом отходят от дел.

Отказы принять участие в переписи, по словам Валентины Зюзиной, сначала были, но в основном потому, что не все знали о ней. Но переписчики объясняли, для чего это делается, предлагали подумать и, когда через некоторое время снова возвращались, люди соглашались отвечать на вопросы. Делали это охотно, делились секретами выращивания овощей и ягод, рецептами. Уклонились от переписи около одного процента респондентов.

Как отметили в Свердловскстате, данные по земле пока обрабатываются, но переписчики, которые с помощью планшетов прямо на месте могли сверять сведения, зафиксировали, что границы некоторых участков сдвинуты. Есть пустующие поля и заброшенные участки в некоммерческих объединениях граждан.

- Переписчики к нам приходили, и мы с мужем «сдали» им всю нашу живность – кроликов, кур, коз, – говорит Наталья Пестова, дом и подворье которой расположены неподалеку от Полевского. – Показали яблони, груши, теплицы и грядки, хотя они готовы были записать всё с наших слов. Очень надеюсь, что собранные сведения не пропадут даром, а станут основой для программ в помощь тем, кто что-то выращивает, производит. Хорошо бы наладить сбыт продукции. Наши родители сдавали в потребкооперацию молоко, яйца, яблоки, ягоды. А теперь куда девать излишки?

Эта же проблема волнует и многих членов садовых некоммерческих товариществ.

- Почти каждый год бывают излишки яблок, ягод, а в урожайные годы – и помидоров, огурцов, – говорит заместитель председателя екатеринбургского СНТ «Берёзка» Анна Михайлова. – Мы просто даём объявления в соцсетях: «Приезжайте, забирайте».

ЦИФРЫ За пять лет, прошедших с предыдущей сельхозпереписи, в Свердловской области увеличилось количество садовых и огороднических некоммерческих объединений граждан: в 2016 году их было 3 859, а в 2021 году стало 4 356.

Опубликовано в №173 от 18.09.2021