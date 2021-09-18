Конкурс «Облгазеты» «С ОГорода – на стол»: ода тыкве и необычный маринад

Тыквы нынче у Нины Зуевой уродились знатные. Фото: Из личного архива Ольги Зуевой

В «Облгазету» продолжают поступать фото и рецепты наших читателей на конкурс «С ОГорода – на стол». Садоводы хвалятся своими урожаями, делятся секретами приготовления заготовок и блюд.

В гостях на садовом участке Марины Егоровой журналисты «ОГ» побывали ещё в августе (см. «ОГ» №153 от 21.08.2021). Тогда же заговорили о нашем конкурсе, и Марина им живо заинтересовалась.

– Хочу предложить необычный маринад для огурчиков или помидорчиков, – говорит Марина Егорова. – Рецепт особенно подойдёт тем, кто любит сочетание остренького и сладкого. Крупные огурцы можно нарезать пластинами или кружочками, а мелкие мариновать целиком.

Рецепт маринада от Марины Егоровой Огурцы либо помидоры заливаете на 20 минут кипятком, тем временем готовите тару и заливку. Укладываете в стерилизованные банки укроп, хрен, вишнёвые или смородиновые листья, горошинки чёрного и душистого перца, перчик чили, чеснок и добавляете чайную ложку уксусной эссенции, если баночка 700-миллилитровая. Затем укладываете овощи и заливаете всё заливкой: на литр воды – одна столовая ложка соли и 8–10 столовых ложек сахара.

Нина Зуева из Талицы подошла к участию в нашем конкурсе оригинально: пенсионерка рассказала о своём любимом овоще – тыкве – и рецептах приготовления блюд из неё в стихотворной форме.

Ода тыкве

Тыкву просто обожаем,

Из неё приготовляем:

Кашу – объедение,

Варенье – наслаждение,

Сок – напиток для богов,

Тесто нам для пирожков.

Если тыква на столе,

Будут сыты все в семье.

Рецепты от Нины Зуевой

Каша в горшочке

Тыкву мелко нарезаем,

И в горшочек опускаем.

Добавляем горсть пшена.

Стакан полный молока.

Посолили, подсластили

И про масло не забыли.

Всё в духовку поместили

И чаёк себе налили.

В кухне чудный аромат,

Каше каждый будет рад.

Каша в тыкве

С тыквы крышечку снимаем,

Изнутри все вычищаем.

В этот «тыквенный горшок»

Засыпаем рис, морковь.

Добавляем сахарка

И немного молока.

Крышкой срезанной накрыли

И духовку на 200° включили.

Примерно часик подождали

И горшочек наш достали.

Всем – приятный аппетит,

Тыква тянет, как магнит!

Внимание: «Облгазета» завершает приём фотографий и рецептов на конкурс «С ОГорода – на стол». На следующей неделе мы назовём имена трёх победителей.

Огурчики у Марины Егоровой получаются остро-сладкие. Фото: Из личного архива Марины Егоровой