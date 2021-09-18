Конкурс «Облгазеты» «С ОГорода – на стол»: ода тыкве и необычный маринад

В «Облгазету» продолжают поступать фото и рецепты наших читателей на конкурс «С ОГорода – на стол». Садоводы хвалятся своими урожаями, делятся секретами приготовления заготовок и блюд.
В гостях на садовом участке Марины Егоровой журналисты «ОГ» побывали ещё в августе (см. «ОГ» №153 от 21.08.2021). Тогда же заговорили о нашем конкурсе, и Марина им живо заинтересовалась.
– Хочу предложить необычный маринад для огурчиков или помидорчиков, – говорит Марина Егорова. – Рецепт особенно подойдёт тем, кто любит сочетание остренького и сладкого. Крупные огурцы можно нарезать пластинами или кружочками, а мелкие мариновать целиком.
Рецепт маринада от Марины Егоровой
Огурцы либо помидоры заливаете на 20 минут кипятком, тем временем готовите тару и заливку. Укладываете в стерилизованные банки укроп, хрен, вишнёвые или смородиновые листья, горошинки чёрного и душистого перца, перчик чили, чеснок и добавляете чайную ложку уксусной эссенции, если баночка 700-миллилитровая. Затем укладываете овощи и заливаете всё заливкой: на литр воды – одна столовая ложка соли и 8–10 столовых ложек сахара.
Нина Зуева из Талицы подошла к участию в нашем конкурсе оригинально: пенсионерка рассказала о своём любимом овоще – тыкве – и рецептах приготовления блюд из неё в стихотворной форме.
Ода тыкве
Тыкву просто обожаем,
Из неё приготовляем:
Кашу – объедение,
Варенье – наслаждение,
Сок – напиток для богов,
Тесто нам для пирожков.
Если тыква на столе,
Будут сыты все в семье.
Рецепты от Нины Зуевой
Каша в горшочке
Тыкву мелко нарезаем,
И в горшочек опускаем.
Добавляем горсть пшена.
Стакан полный молока.
Посолили, подсластили
И про масло не забыли.
Всё в духовку поместили
И чаёк себе налили.
В кухне чудный аромат,
Каше каждый будет рад.
Каша в тыкве
С тыквы крышечку снимаем,
Изнутри все вычищаем.
В этот «тыквенный горшок»
Засыпаем рис, морковь.
Добавляем сахарка
И немного молока.
Крышкой срезанной накрыли
И духовку на 200° включили.
Примерно часик подождали
И горшочек наш достали.
Всем – приятный аппетит,
Тыква тянет, как магнит!
Внимание: «Облгазета» завершает приём фотографий и рецептов на конкурс «С ОГорода – на стол». На следующей неделе мы назовём имена трёх победителей.
- Опубликовано в №173 от 18.09.2021