Темы дня

Общество / Дом. Сад. Огород
18 сентября 2021, 09:02

Лунный календарь садовода: собираем урожай и садим озимый чеснок

Вузовские сады

В сентябре полным ходом идёт сбор урожая фруктовых деревьев и корнеплодов. Фото: Галина Соловьёва

Рассказываем, какие работы лучше всего выполнить на своём садовом участке в грядущую неделю сентября садоводам и цветоводам Среднего Урала.

  • 18 сентября занимаемся побелкой стволов деревьев, а вот с обрезкой лучше повременить.
  • 19 и 20 сентября – сбор яблок и груш, а также семян. Можно посадить зелень в теплице.
  • 21 и 22 сентября разрешены рыхление почвы, проведение минеральной и органической подкормки, уборка теплиц и утилизация мусора. Запрещены любые посадки и пересадки растений.
  • 23 сентября проливаем деревья и кустарники, возможна обрезка растений.
  • 24 сентября – с этого дня можно начинать посадку зубков или севка озимого чеснока.
  • Опубликовано в №173 от 18.09.2021 

Сюжет

Лунный календарь садовода
Каждую неделю мы рассказываем, что можно посеять или посадить в ближайшие дни на Среднем Урале и для каких садовых работ сейчас благоприятное время.

Областная газета Свердловской области
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
18.09.2021, 11:32 / Общество
В Свердловской области обновили график работы пунктов вакцинации от коронавируса и гриппа
18.09.2021, 09:00 / Общество
Российские космонавты проголосовали на выборах с борта МКС
17.09.2021, 21:56 / Общество
Слухи о переломе ноги у губернатора Свердловской области прокомментировали в департаменте информполитики
17.09.2021, 19:29 / Общество
Михаил Мурашко заявил, что первую прививку от ковида поставили уже 47,5 миллиона россиян
17.09.2021, 19:09 / Общество
По России явка на выборах в Госдуму к 16:00 по мск составила 9,16%