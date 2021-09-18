Лунный календарь садовода: собираем урожай и садим озимый чеснок

В сентябре полным ходом идёт сбор урожая фруктовых деревьев и корнеплодов. Фото: Галина Соловьёва

Рассказываем, какие работы лучше всего выполнить на своём садовом участке в грядущую неделю сентября садоводам и цветоводам Среднего Урала.

18 сентября занимаемся побелкой стволов деревьев, а вот с обрезкой лучше повременить.

занимаемся побелкой стволов деревьев, а вот с обрезкой лучше повременить. 19 и 20 сентября – сбор яблок и груш, а также семян. Можно посадить зелень в теплице.

– сбор яблок и груш, а также семян. Можно посадить зелень в теплице. 21 и 22 сентября разрешены рыхление почвы, проведение минеральной и органической подкормки, уборка теплиц и утилизация мусора. Запрещены любые посадки и пересадки растений.

разрешены рыхление почвы, проведение минеральной и органической подкормки, уборка теплиц и утилизация мусора. Запрещены любые посадки и пересадки растений. 23 сентября проливаем деревья и кустарники, возможна обрезка растений.

проливаем деревья и кустарники, возможна обрезка растений. 24 сентября – с этого дня можно начинать посадку зубков или севка озимого чеснока.

Опубликовано в №173 от 18.09.2021