Как лучше возделывать виноград на Среднем Урале?

Сорт винограда Алёшенькин – самый популярный на Среднем Урале. Фото: Дмитрий Тележинский

В этом году в Свердловской области собирают отличный урожай винограда. Эту южную культуру всё активнее внедряют наши садоводы. Помогает и погода: уже второй год подряд нас балует жаркое лето, которое просто необходимо для хорошего урожая винной ягоды.

Более 15 лет занимается выращиванием этой культуры старший научный сотрудник Свердловской селекционной станции садоводства Дмитрий Тележинский. Официально тематики изучения и селекции винограда в этом научном учреждении нет: очень эта культура теплолюбива и наш климат для неё не подходит. Так что свои опыты Дмитрий Тележинский считает любительским увлечением, но за эти годы испытал около 40 сортов винограда и приобрёл немалый опыт возделывания этой культуры.

– Урожай винограда в пригородах Екатеринбурга в этом году можно оценить на «пять», – говорит наш эксперт. – В прошлом году хорошо вызрела лоза, что является залогом будущего урожая. А жаркое нынешнее лето позволило винограду хорошо вызреть.

Вызрели почти все сорта из тех, что наши садоводы пытаются выращивать. Ягоды набрали много сахара, а некоторые даже заизюмились на кусте, что уж совсем не характерно для наших условий. Правда, это происходило у винограда, растущего в теплице. Кстати, это одна из особенностей выращивания винограда на Среднем Урале – у нас его возделывают большей частью в теплице. Это нужно, чтобы летом виноград мог набрать больше тепла.

– В открытом грунте мало сортов могут у нас расти, – поясняет Дмитрий Тележинский. – Из таких – сорт Венгерская голубка, изабельного типа, некоторые сорта амурского винограда. А есть ещё группа сортов, которые в холодное лето не вызревают вне теплицы, а в тёплое отлично себя показывают. Например, сорт Алёшенькин. У меня он растёт в теплице, а вот у знакомых на улице, и в этом году под Первоуральском он отлично себя показал у них.

Сорт Алёшенькин – один из самых популярных на Урале, он относится к обычному столовому белому винограду. На юге страны виноградари этот сорт зачастую недолюбливают, там он поражается болезнями, но у нас этой проблемы нет.

Ну и третья группа сортов – те, что у нас возделывают только в теплице. Тут ассортимент сортов большой: Тимур, Элегант, Надежда, АЗОС и другие.

Теплица для винограда, по словам Дмитрия Тележинского, подойдёт любая. Но желательно, чтобы она была высокой.

– Если теплицу отводить под виноград, то уж всю целиком, – советует Дмитрий Дмитриевич. – Многие начинающие садоводы высаживают в овощную теплицу один кустик в углу, но результата не получают – виноград вымерзает. Происходит это потому, что укрывают на зиму они только землю вокруг этого кустика, а остальная площадь теплицы остаётся открытой – происходит боковое промерзание почвы и корневая система у куста гибнет.

Кстати, теплица спасает ещё и от нашествия дроздов, которые в последние годы буквально оккупировали наши сады: к ягодам под поликарбонатом или стеклом им уже не добраться. Но в виноградной теплице надо создать условия для хорошего проветривания – это необходимо для опыления. Теплица будет также спасать виноград весной от возвратных заморозков.

По словам Дмитрия Тележинского, выращивать виноград не сложнее, чем помидоры и огурцы в теплице. Самый важный этап агротехники – осенняя обрезка и укрытие лозы на зиму. В открытом грунте для зимовки используют траншеи, в которые опускают лозу, а сверху закрывают щитами, укрывают снегом.

– В теплице виноград у меня зимует в воздушной прослойке между почвой и деревянным настилом, который специально для этого сооружаю, – делится опытом Дмитрий Тележинский. – Для этого доски накладываю на фундамент теплицы и сверху укрываю их несколькими слоями изолона и гофрокартона. Под таким «одеялом» и в воздушной прослойке виноград зимует хорошо. А снег в теплицу таскать бесполезно: в солнечные дни он будет таять, от влаги лоза под укрытием начнёт выпревать.

В ТЕМУ Важно выбрать правильное время для укрытия винограда. Окончательно лозу закрывают, когда почва промёрзнет на два-три сантиметра. Обычно это случается после нескольких морозных ночей, когда воздух остынет до минус 10 градусов.

Сорт Аметист Новочеркасский отличается поздним созреванием гроздей, поэтому его лучше выращивать в теплице. Фото: Дмитрий Тележинский

Опубликовано в №173 от 18.09.2021