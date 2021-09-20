Верховный суд запретил россиянам разводить на садовых участках сельскохозяйственных животных

Разводить животных можно только на землях, относящихся к категории «личные подсобные хозяйства». Фото: Алексей Кунилов

Верховный суд (ВС) РФ запретил россиянам разводить на садовых участках сельскохозяйственных животных. До высшего судебного органа страны дошла жительница Волгограда, на садовом участке которой госинспекция по использованию и охране земель обнаружила курятник.

Изначально суд оштрафовал женщину на 10 тысяч рублей за нецелевое использование земли. Такой размер штрафа по закону является минимально возможным, пишет «Российская газета».

Как пояснила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова, согласно закону, садовый земельный участок предназначен для отдыха граждан и (или) выращивания для собственных нужд сельскохозяйственных культур с правом размещения садовых и жилых домов, хозяйственных построек и гаражей. «Заводить скот можно в том случае, если ваш участок относится к личному подсобному хозяйству», — уточнила юрист.

Также, по словам Марии Спиридоновой, на садовом участке допускается нахождение пчелиных ульев, при условии соблюдения требований о ветеринарном содержании насекомых.

Напомним, на днях в Свердловской области завершилась сельскохозяйственная микроперепись. Окончательные итоги подведут позже, но «ОГ» узнала, какие тенденции понятны уже сейчас.

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