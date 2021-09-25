Лунный календарь: удобрение и борьба с вредителями. Фото: Галина Соловьева

Рассказываем, какие работы лучше всего выполнить на своём садовом участке в последнюю неделю сентября садоводам и цветоводам Среднего Урала.

25 сентября - разрешена посадка зубков или севка озимого чеснока, а также в теплице можно посеять редис и зелень.

- разрешена посадка зубков или севка озимого чеснока, а также в теплице можно посеять редис и зелень. 26 и 27 сентября - в эти дни можно заняться уборкой картофеля и других корнеплодов, собрать на хранение оставшийся урожай, выкопать луковичные цветы.

- в эти дни можно заняться уборкой картофеля и других корнеплодов, собрать на хранение оставшийся урожай, выкопать луковичные цветы. 28 сентября – боремся с вредителями: обработка почвы против болезней, побелка стволов, санитарная обрезка кустарников и деревьев. Не стоит совершать пересадки растений и пикировку.

– боремся с вредителями: обработка почвы против болезней, побелка стволов, санитарная обрезка кустарников и деревьев. Не стоит совершать пересадки растений и пикировку. 29 и 30 сентября – рекомендуется провести минеральные и органические подкормки, полив, а также посадка саженцев деревьев и кустарников.

– рекомендуется провести минеральные и органические подкормки, полив, а также посадка саженцев деревьев и кустарников. 1 октября – посвятите время рыхлению земли, формированию новых гряд, мульчированию почвы вокруг новых посадок и молодых деревьев.

Опубликовано в №178 от 25.09.2021