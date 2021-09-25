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25 сентября 2021, 09:58

Лунный календарь: удобрение и борьба с вредителями

Вузовские сады

Лунный календарь: удобрение и борьба с вредителями. Фото: Галина Соловьева

Рассказываем, какие работы лучше всего выполнить на своём садовом участке в последнюю неделю сентября садоводам и цветоводам Среднего Урала.

  • 25 сентября - разрешена посадка зубков или севка озимого чеснока, а также в теплице можно посеять редис и зелень.
  • 26 и 27 сентября - в эти дни можно заняться уборкой картофеля и других корнеплодов, собрать на хранение оставшийся урожай, выкопать луковичные цветы.
  • 28 сентября – боремся с вредителями: обработка почвы против болезней, побелка стволов, санитарная обрезка кустарников и деревьев. Не стоит совершать пересадки растений и пикировку.
  • 29 и 30 сентября – рекомендуется провести минеральные и органические подкормки, полив, а также посадка саженцев деревьев и кустарников.
  • 1 октября – посвятите время рыхлению земли, формированию новых гряд, мульчированию почвы вокруг новых посадок и молодых деревьев.
  • Опубликовано в №178 от 25.09.2021 

Сюжет

Лунный календарь садовода
Каждую неделю мы рассказываем, что можно посеять или посадить в ближайшие дни на Среднем Урале и для каких садовых работ сейчас благоприятное время.

Областная газета Свердловской области
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