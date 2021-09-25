Лунный календарь: удобрение и борьба с вредителями

Рассказываем, какие работы лучше всего выполнить на своём садовом участке в последнюю неделю сентября садоводам и цветоводам Среднего Урала.
- 25 сентября - разрешена посадка зубков или севка озимого чеснока, а также в теплице можно посеять редис и зелень.
- 26 и 27 сентября - в эти дни можно заняться уборкой картофеля и других корнеплодов, собрать на хранение оставшийся урожай, выкопать луковичные цветы.
- 28 сентября – боремся с вредителями: обработка почвы против болезней, побелка стволов, санитарная обрезка кустарников и деревьев. Не стоит совершать пересадки растений и пикировку.
- 29 и 30 сентября – рекомендуется провести минеральные и органические подкормки, полив, а также посадка саженцев деревьев и кустарников.
- 1 октября – посвятите время рыхлению земли, формированию новых гряд, мульчированию почвы вокруг новых посадок и молодых деревьев.
- Опубликовано в №178 от 25.09.2021
Сюжет
Лунный календарь садовода
Каждую неделю мы рассказываем, что можно посеять или посадить в ближайшие дни на Среднем Урале и для каких садовых работ сейчас благоприятное время.