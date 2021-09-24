Изящное садоводство сегодня и столетия назад

Книги о садоводстве всегда богато иллюстрированы и полны готовых идей по благоустройству участка. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской областной универсальной научной библиотеке имени В. Г. Белинского в сентябре проходит выставка «Изящное садоводство». В экспозиции представлены дореволюционные и современные издания по садовому делу и ландшафтному дизайну в России и за рубежом.

– Любителям садоводства будет интересно посмотреть книги, изданные энтузиастами, учёными и ландшафтными дизайнерами, начиная со второй половины XIX века и до настоящего времени, – рассказала журналисту «ОГ» куратор выставки Ольга Токарева. – Это возможность сравнить опыт отечественных и зарубежных садоводов прошлого и современности. Конечно, подход в благоустройстве участков во многом изменился, но тем не менее очень часто встречаются общие закономерности и решения.

В книгах можно найти универсальные правила организации садового пространства, законы ландшафтной архитектуры, варианты обустройства водоёма и фонтана, советы в подборе цветов на разный период времени, идеи для украшения террас, беседок, садовых домиков, вазонов и клумб любых форм и размеров. Издания украшены цветными и чёрно-белыми рисунками и фотографиями с подробным описанием растений, особенностями ухода за ними и популярными сочетаниями с другими культурами.

В рамках этой экспозиции представлена роскошная книга о ландшафтном дизайне «Сады и парки. История и теория садового искусства» 1916 года. Её автор – вовсе не ботаник, а учёный-химик, инженер-технолог, доктор искусствоведения, историк архитектуры, профессор Владимир Курбатов, который увлекался садоводством и оформлением участков.

– Это та выставка, где можно брать в руки экспонаты – книги, рассматривать их, читать, изучать. Надеемся, что посетители получат вдохновение и новые идеи о том, как можно устроить свой сад, цветник и зону отдыха на участке, – добавила Ольга Токарева.

Посетить выставку может любой желающий бесплатно до 4 октября в рабочие часы библиотеки по адресу: Екатеринбург, ул. Белинского, 15 (основное здание, 1-й этаж, отдел редких книг).

Издания знакомят с традициями садового дела зарубежных и отечественных садоводов Фото: Галина Соловьёва

Все экспонаты можно брать в руки и читать Фото: Галина Соловьёва

Изучая книги, посетители могут сравнить опыт многих поколений садоводов Фото: Галина Соловьёва

На экспозиции представлены книги, изданные более ста лет назад Фото: Галина Соловьёва