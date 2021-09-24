Как СНТ могут привлечь средства на ликвидацию ущерба от ЧС?

Только на восстановление имущества общего пользования СНТ после пожара необходимы сотни тысяч рублей. Фото: Алексей Кунилов

Этим летом в Свердловской области произошло 80 пожаров в садовых некоммерческих товариществах (см. «ОГ» №163 от 04.09.2021). От огня сильно пострадали как строения на садовых участках, так и имущество общего пользования. В нашу редакцию стали поступать вопросы от читателей о том, откуда можно привлечь средства на восстановление СНТ после пожара и других чрезвычайных ситуаций и как сделать это законно.

На восстановление СНТ после каких-либо чрезвычайных ситуаций зачастую необходимы большие суммы. Только на вывоз мусора от последствий пожара уходит порядка 200 тысяч рублей, а восстановление линий электропередачи, пострадавших в огне, в зависимости от масштабов бедствия, будет стоить 130–150 тысяч рублей.

Все эти расходы могут покрыть средства из целевого фонда. Однако, по словам председателя свердловского регионального отделения Союза садоводов России Надежды Локтионовой, привлечь целевые взносы на ликвидацию последствий ЧС в СНТ просто так нельзя. Эти средства утверждаются членами товарищества на определённую работу, например, отсыпку дороги. Так что перераспределить деньги на другую цель – ликвидацию последствий пожара – можно только с решения общего собрания.

– Бывает, что правление на свой страх и риск тратит деньги из целевого фонда, предназначенные для других работ, на ликвидацию форсмажорных ситуаций, – говорит Надежна Локтионова. – Но стоит после этого вынести вопрос об изменении целевого использования денежных средств на рассмотрение общего собрания в ближайшем будущем. Иначе внутри СНТ могут возникнуть конфликты, вплоть до судебных разбирательств. Хотя в моей практике такого ещё не было.

Другая возможность материальной помощи – благотворительность. Любой член товарищества может открыть расчётный счёт и попросить помощи у неравнодушных людей. Объявление о сборе средств погорельцам могут разместить и в Союзе садоводов региона. Также можно обратиться в благотворительную организацию, где постараются собрать средства. Однако в случае с благотворительностью речь идёт только о небольших суммах, поэтому, как правило, большая часть расходов ложится на плечи самих садоводов.

– Ещё один вариант помощи, когда подрядчики идут навстречу СНТ и соглашаются выполнить работы в кредит, – отмечает Надежда Локтионова. – Тогда эти расходы будут внесены в следующую смету.

Возможна помощь и из резервного фонда по чрезвычайным ситуациям области. Такие прецеденты уже встречались в других регионах России. Но в Свердловской области такой практики нет.

Опубликовано в №178 от 25.09.2021