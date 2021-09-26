Новичкам везёт. Как начинающий садовод из Екатеринбурга преуспела в выращивании баклажанов

В конце сентября Ольга Сабурова ещё собирает в своей теплице урожай. Фото: Ольга Сабурова

Принято считать, что садоводством люди начинают увлекаться с годами. Рассада, теплицы, цветники – это не для молодых. Но вот одна из победительниц нашего конкурса «С ОГорода на стол» Ольга Сабурова полностью рушит эти стереотипы. При подведении итогов конкурса нас поразило, с какой основательностью девушка подошла к выращиванию овощей в теплице, к планировке участка, как изначально стремилась избежать многих ошибок начинающих садоводов.

Дедушкины сотки

Нынче для Ольги Сабуровой был первый её урожай на своей земле. И выдался он отменным.

– Я только начинающий садовод, мне 27 лет, – словно оправдывалась она.

Ольга и Антон Сабуровы стали хозяевами участка в 17 соток в деревне Черноусово Белоярского городского округа три года назад. Но место это не было для них новым. Участок принадлежал дедушке Оли, после его смерти наследники не захотели воспользоваться им, и молодая семья решила его выкупить. Особенно желала этого сама Ольга.

– Это место нечужое для меня, в детстве я там часто проводила лето. В последние годы своей жизни дедушка сильно болел и не мог ухаживать за землёй, садом, там многое пришло в запустение, – рассказывала она.

Став хозяевами участка, молодые люди энергично взялись за дело.

– Значительная часть участка была занята старыми постройками и картофельным полем, – говорит Ольга Сабурова. – Мы сразу отвели большой кусок картофельного поля под розарий, убрали старые деревья и кустарники, оборудовали большую зону отдыха с качелями для детей, у нас их двое, младшей Вике всего 3 года.

Эти переделки как раз нас и не удивили, новое поколение садоводов стремится максимально приспособить дачу и сад для отдыха. Но наша героиня пошла дальше и занялась огородничеством.

Урожайная теплица

– На участке была старая теплица, почти разрушенная, у меня в ней ничего не росло. Разве что помидоры ещё как-то плодоносили, а огурцы вообще урожай не давали. И в прошлом году мы решили поставить новую теплицу, – рассказывает Ольга Сабурова. – Сделали фундамент под неё, на него уложили металлические направляющие от старой теплицы, а деревянный каркас соорудили из брусков, которыми запасался ещё дедушка. Помогали в стройке мои родители – Николай Геннадьевич и Вера Александровна.

По размеру основания теплица получилась стандартной – 6 на 3 метра, но высокая за счёт конька. А ещё тёплая и с хорошей вентиляцией. По инициативе Ольги в крыше теплицы установили четыре форточки, за открывание которых отвечают автоматические термоприводы. А чтобы в жару был приток воздуха в теплицу, также автоматическим открывателем оборудовали одну из её дверей.

– Вся система вентиляции работала отлично, мы даже не ожидали такого: в солнечную погоду в теплице было ненамного жарче, чем на улице, – говорит моя собеседница.

Сезон белых и синих

В этой теплице Ольга посадила рассаду огурцов, помидоров, перцев и томатов. Как призналась, для неё выращивание перцев и баклажанов оказалось вообще в новинку. И с первого раза получила большой урожай. Особо её впечатлило обилие баклажанов.

– Я думала нарастёт на каждом кусте по два-три плода. А их, если посчитать за весь сезон, было на каждом растении не менее пятнадцати, – говорит Ольга Сабурова. – Объясняю это тем, что теплицу мы поставили на пустующем месте, где земля отдохнула. Плюс – хорошая вентиляция и отсутствие болезней и вредителей: теплица-то новая.

Для молодой семьи баклажаны стали этим летом настоящим гастрономическим открытием. Из них готовили заготовки, различные блюда и просто жарили на мангале. Особенно понравились хозяйке белокорые баклажаны – они быстрее спеют, набирают вес. Их более твёрдая кожура, по сравнению с традиционными синими, для многих – минус, а Ольга смогла это качество перевести в плюс: по её мнению, при жарке на огне такие баклажаны лучше, чем синие, сохраняют свою структуру и не превращаются на решётке в бесформенную кашицу.

8 лучше, чем 4

Даже на этой неделе, после сильных ночных заморозков, чета Сабуровых ещё собирала в своей теплице остатки урожая. Овощи мороз не тронул. Помогло, что теплица укрыта листами сотового поликарбоната толщиной 8 миллиметров – в два раза толще, чем обычно используют садоводы. Это ещё одна реализованная задумка Ольги. Ещё весной она заметила, что рано выращенная рассада в такой теплице остаётся защищённой от мороза.

– Даже сейчас у нас в теплице всё живо. Более толстый поликарбонат, конечно, дороже стоит, но, думаю, эти затраты оправдаются с лихвой, – говорит она.

Сейчас победительница нашего конкурса мечтает на будущий год оборудовать теплицу системой автоматического полива. Верится, что и в этом вопросе найдёт самое лучшее решение.

ВАЖНО Редакция «Областной газеты» подвела итоги конкурса среди садоводов «С ОГорода на стол». В этот раз победителями стали: Марина Егорова (Талица) – за хороший урожай тыкв и творческий подход к заданию (написала оду тыкве). Павел Чекунов (Камышлов) – за рекордный урожай винограда. Ольга Сабурова (Екатеринбург) – первый и удачный опыт по выращиванию овощей, особенно баклажанов. С неё мы начинаем цикл публикаций о наших победителях.

Грядки и цветники убраны в опрятные дощатые короба Фото: Ольга Сабурова

Этот урожай снят пару дней назад, он подстать летнему Фото: Ольга Сабурова