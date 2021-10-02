Барыня-тыква: какие блюда можно приготовить из самого осеннего овоща

Такой богатый урожай Нина Зуева получила из одно семечка. Фото: из личного архива Нины Зуевой.

«Облгазета» продолжает рассказывать о победителях нашего осеннего конкурса «С ОГорода на стол». Редакцию «ОГ» удивило письмо 73-летней Нины Зуевой из Талицы, которая не просто прислала фотографию своего богатого урожая тыкв, но и написала рецепты в стихах и даже сочинила «Оду тыкве». «ОГ» узнала у садовода с поэтическим даром, чем же так сильно её покорил этот овощ.

Нина Зуева выращивает тыквы более 20 лет. Пробовала разные сорта, вначале выращивала такие гигантские, что приходилось на тачке из огорода вывозить или выкатывать, как огромные снежные шары. А хранить и реализовывать слишком большие тыквы сложно, поэтому со временем Нина Георгиевна начала переходить на менее крупные. Остановила свой выбор на достаточно популярном сорте Конфетка. Плоды такой тыквы ярко-оранжевые, достигают максимум двух килограммов, ароматные, сочные и вкусные.

– Мне нравится, что я могу взять в руки каждую тыкву и унести домой, – делится Нина Зуева. – Плод можно за раз съесть или даже полностью запечь в духовке. Тыквы у нас хранятся в подвальном помещении всю зиму, поэтому мы постепенно её реализуем. А минусов я даже не могу найти, уж очень мы любим этот овощ!

Урожайность у культуры высокая. С одного куста Нина Зуева собирает около десяти тыкв – этого хватает, чтобы накормить всю семью, сварить варенье и сделать другие заготовки, оставить парочку плодов на зиму, да ещё друзьям подарить. Чтобы получить такой урожай, необходимо всего лишь одно семечко.

– Семечко я замачиваю в ватном диске и проращиваю какое-то время, – объясняет Нина Георгиевна. – Высаживаю пророщенное семечко в мае, когда почва прогреется, и на улице установится плюсовая температура по ночам. До наступления тёплой погоды накрываю росток пластиковым стаканчиком, а после – обрезанной бутылкой, чтобы создать мини-парник.

Нина Зуева предпочитает посадку семечками и других овощных культур вместо привычной всем огородникам рассады. Высаживает так, например, огурцы: их, как и тыквы, первое время нужно держать под бутылкой. Садовод уверена, что так растение самостоятельно закаляется и не болеет.

Нина Георгиевна называет тыкву «барыней», ведь этой красавице нужно подготовить просторное и солнечное место. Квадратную площадку размером 1,5 на 1,5 метра обустраивает ближе к забору, чтобы защитить растение от ветров. Некоторые садоводы устилают почву рядом с тыквой специальной тканью, чтобы исключить разрастание сорняков, однако наша героиня просто периодически пропалывает грядку.

– Перед посадкой тыквы кладу в почву золу и перегной, – делится пенсионерка. – По мере разрастания овоща нужно убирать лишние завязи на всех плетях тыквы. В конце июля – начале августа я также прищипываю плети и могу точно увидеть, сколько тыкв всего нарастёт.

Обычно Нина Георгиевна собирает урожай в сентябре, но в этом году из-за жаркого и раннего лета первые тыквы созрели уже в августе. Вариантов реализации этого овоща у садовода очень много. Так, из самых сочных плодов она делает сок. Для этого нужна соковарка (специальная кастрюля для приготовления сока горячим отжимом), в которую опускают нарезанную очищенную тыкву. К напитку можно добавить лимонную кислоту, сок любых цитрусовых, сахар. Можно пить в свежем виде или закатать в банки.

– Минимум раз в неделю готовлю кашу с тыквой, – говорит Нина Зуева. – Пеку из тыквы оладьи, пироги. Если добавить её в мясной фарш, то котлеты получатся очень сочные, вкусные, с тонким ароматом. А мои внучка и правнучка сильно полюбили суп-пюре с гренками. Для этого нужно просто сварить тыкву и другие овощи и размолоть блендером.

Садовод также делает варенье из тыквы, нарезанной кубиками или измельчённой на тёрке. По её словам, чтобы варенье не получилось пресным, овощ лучше смешивать с яблоками или ягодами, например, смородиной и брусникой. Ещё одно блюдо из тыквы – цукаты. Плоды нарезать на небольшие пластины, посыпать сахаром и запекать в духовке 30 минут при температуре 180 градусов.

– Совсем недавно узнала ещё один интересный рецепт, – добавляет Нина Георгиевна. – Очень тонкие пластинки тыквы раскладываем на поднос и ставим сушиться на батарею. Получается сладкая витаминная жвачка! И самое приятное: такую тыкву можно хранить сколько угодно.