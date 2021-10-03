После окончания периода активных огородно-садовых работ появилось свободное время заняться творчеством. В Реже по этому случаю прошла 15-я выставка картин, вышитых руками местных рукодельниц.
В городской библиотеке «Гавань» 24 участницы Клуба вышивальщиц представили свои работы. На юбилейной выставке собрали 85 картин, вышитых мулине, атласными лентами, бисером и стразами.
На своих полотнах мастерицы вышили пейзажи, цветы, натюрморты, иконы. Самые опытные участницы создали работы по мотивам картин известных художников. Так, на выставке можно найти копии произведений Василия Перова «Охотники на привале», Ивана Шишкина «Утро в сосновом бору» и даже Леонардо да Винчи «Мона Лиза».
Вход на выставку бесплатный, она будет открыта до середины октября. По итогам зрительского голосования будет выбрана лучшая картина.
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Клуб вышивальщиц организовали в городской библиотеке «Гавань» по инициативе Режевского женского совета 15 лет назад. С тех пор местные рукодельницы ежемесячно собираются в библиотеке, общаются на творческие темы, обмениваются схемами вышивок и вместе оттачивают своё мастерство. Результатом таких встреч стали ежегодные выставки картин.
- Опубликовано в №183 от 02.10.2021 под заголовком «Перов крестиком»