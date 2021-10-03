Перов крестиком

Некоторые участники выставки пришли в клуб вышивальщиц без каких-либо навыков шитья, а теперь удивляют своим мастерством. Фото: Из архива клуба вышивальщиц

После окончания периода активных огородно-садовых работ появилось свободное время заняться творчеством. В Реже по этому случаю прошла 15-я выставка картин, вышитых руками местных рукодельниц.

В городской библиотеке «Гавань» 24 участницы Клуба вышивальщиц представили свои работы. На юбилейной выставке собрали 85 картин, вышитых мулине, атласными лентами, бисером и стразами.

На своих полотнах мастерицы вышили пейзажи, цветы, натюрморты, иконы. Самые опытные участницы создали работы по мотивам картин известных художников. Так, на выставке можно найти копии произведений Василия Перова «Охотники на привале», Ивана Шишкина «Утро в сосновом бору» и даже Леонардо да Винчи «Мона Лиза».

Вход на выставку бесплатный, она будет открыта до середины октября. По итогам зрительского голосования будет выбрана лучшая картина.

В тему Клуб вышивальщиц организовали в городской библиотеке «Гавань» по инициативе Режевского женского совета 15 лет назад. С тех пор местные рукодельницы ежемесячно собираются в библиотеке, общаются на творческие темы, обмениваются схемами вышивок и вместе оттачивают своё мастерство. Результатом таких встреч стали ежегодные выставки картин.

Лучше всего лентами получается вышивать цветы, так как лепестки выглядят объёмными и изящными. Фото: Из архива клуба вышивальщиц

Занятия в клубе вышивальщиц для многих участниц стали отдушиной. Фото: Из архива клуба вышивальщиц