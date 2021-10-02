Заброшенные участки в СНТ создают немало проблем. Как с ними бороться?

Заброшенные участки в СНТ являются рассадниками сорняков и источниками пожарной опасности. Фото: Алексей Кунилов

В последние годы в садоводческих товариществах, особенно в тех, что созданы давно, растёт число заброшенных участков. Проблем они создают немало: становятся рассадниками сорняков, источниками пожарной опасности. Можно ли найти им рачительных хозяев, разбиралась «ОГ».

Бесхозными сотки становятся по разным причинам. Владельцы, которые получали землю, стареют и уже не в силах за ней ухаживать. Или умирают, а наследники по каким-то причинам не желают вступать в права наследства.

– Проблема заброшенных участков в садоводческих объединениях остро стоит с 90-х годов прошлого века, – говорит председатель свердловского регионального отделения Союза садоводов России, председатель Союза садоводов Екатеринбурга Надежда Локтионова. – По нашим подсчётам, только в Екатеринбурге их порядка 500. Очень часто владельцы таких участков неизвестны. Искать самостоятельно их невозможно, этому мешает закон об обработке персональных данных.

Правда, теперь эту работу можно переложить на плечи муниципалитетов. Их наделили правом выявлять ничейные участки и их владельцев. Если владельцев не осталось или наследники не желают вступать в права собственности, земельные участки можно признавать вымороченным имуществом, передавать льготникам, которые годами маются в очереди на получение земли и будут относиться к ней по-хозяйски.

– В этом году вступил в силу закон, который предписывает обязательную регистрацию земельных участков в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), – объясняет заместитель начальника отдела земельного комитета администрации Екатеринбурга Анна Захарова. – Что важно, законодатель наделил органы местной власти правом не только самостоятельно выявлять такие участки, их собственников, но даже без согласия последних вносить сведения в ЕГРН – через суд.

Так что проблема ничейных участков, пусть и не сразу, но решится. Гораздо сложнее найти управу на плохих хозяев, которые с сорняками не борются, а участки превращают в свалки старой мебели, покрышек, хлама, отходов.

– Мы прошли все инстанции, пытаясь добиться, чтобы один из членов нашего товарищества убрал горы отходов со своего участка, – говорит председатель СНТ «40 лет Октября», расположенного в районе Широкой речки в Екатеринбурге, Сергей Екимов. – Единственный результат – его оштрафовали пожарные. Он штраф уплатил и продолжает собирать хлам. Следующее предписание пожарные выписали мне – чтобы провёл разъяснительную работу.

Когда Сергей Екимов поднял этот больной вопрос на недавней Межрегиональной конференции садоводов, которая проходила в Екатеринбурге, присутствовавшие там юристы посоветовали обратиться в суд. Но, как оказалось, это не выход.

– Мы четыре года подряд бьёмся с хозяином участка, заросшего бурьяном, заваленного мусором, и ничего не можем сделать, – возмущённо рассказывает заместитель председателя СНТ «Берёзка» Анна Михайлова. – В суде наш иск просто не принимают, так как не видят вреда соседям от неухоженного участка.

Главная проблема в том, считает Анна Михайлова и другие садоводы, что по ныне действующему закону земли, выделенные для ведения садоводства и огородничества, предназначены, во-первых, для отдыха и лишь во-вторых – для выращивания сельскохозяйственных культур. А отдыхать, как вы понимаете, можно и в бурьяне, и рядом с горами мусора. В прежнем законе формулировка о предназначении земель в СНТ была иной: «для выращивания сельхозкультур». Садоводы считают, что надо вернуть её в ныне действующий закон. Депутаты, которые присутствовали на конференции при обсуждении вопроса, обещали подумать и выступить с законодательной инициативой.