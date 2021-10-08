Как ухаживать за сидератами, чтобы они помогали садоводам

Чтобы от сидератов был толк, за ними нужно ухаживать. Фото: Алексей Кунилов

Сидераты в земледелии используются с незапамятных времён, когда не было химических средств для обогащения почвы, борьбы с сорняками и вредителями растений. Популярны они и сегодня. Однако, как выяснилось, не все читатели знают, как правильно выбрать сидераты и как за ними ухаживать.

– Посеяла в тепличке и на трёх открытых грядках после сбора урожая горчицу, а она местами не взошла, местами завяла, не успев набрать рост, – пожаловалась Анна Шумкова из Каменска-Уральского. – Не понимаю, почему так случилось. Только деньги на семена зря потратила.

Журналист «ОГ» стал расспрашивать читательницу, что и как она делала, тут-то и вскрылась ошибка. Оказалось, что женщина не делала ничего. Просто кинула семена в почву, тем и ограничилась. Между тем посевы сидератов, как и все прочие, требуют ухода и полива. Особенно в такую сухую и жаркую погоду, которая стояла нынче на Среднем Урале в период посева, всхода и роста сидератов.

– В середине августа снял в теплице последние помидоры, – рассказывает фотокорреспондент «Облгазеты», опытный садовод Алексей Кунилов, – убрал стебли и листья, чтобы избежать заражения почвы фитофторой. Из этих же соображений и землю не стал перекапывать, а просто разбросал микст из семян горчицы, редиса, укропа, лука. Поливал дважды в неделю, поскольку погода стояла жаркая. Когда зелень подросла на 15–20 сантиметров, перевернул её вилами вместе с пластом земли. Вот и всё. За зиму почва обогатится органическими удобрениями.

Сидераты не только обогащают почву, но и выполняют ещё немало полезных функций. Они разрыхляют землю, помогают удержанию влаги, но могут и впитать её излишки, способствуют образованию плодородного слоя. Специалисты советуют выбирать сидераты с учётом характеристики почвы. На засушливых почвах хорошо высевать бобовые, фацелию, на лёгких — люпин и кормовой горох, на тяжёлых, глинистых — бобы, горох, вику, подсолнечник. А ещё сидераты подавляют сорняки, отпугивают вредителей.

– Участок в деревне, когда я его купил, был в страшно запущенном состоянии, весь зарос сорняками, – рассказал «Облгазете» читатель из Сысерти Владимир Семухин. – В углу, где обосновался пырей, посеял осенью рожь, весной скосил и заделал зелёную массу в землю. И так несколько лет подряд. В итоге пырей мы с рожью одолели. Теперь я её сею по периметру огорода — в профилактических целях.

Сидераты помогают Владимиру Николаевичу подавлять развитие нематод, отпугивать вредителей и грызунов. Между грядками он высевает горчицу, донник, бархатцы. Рядом с картофелем – календулу, которую не переносит колорадский жук, рядом с морковью – чеснок.

– Обожаю фацелию, – говорит бывший агроном с 40-летним стажем Василий Кравченко из Камышловского района. – Она не боится холодов и даже заморозков, её можно высевать как только сойдёт снег. Кстати, и сейчас посеять её ещё не поздно. Фацелия быстро всходит, даёт обильную зелень. Быстро восстанавливает истощённые почвы. Помогает снизить кислотность. Семена фацелии очень мелкие, поэтому я смешиваю их с песком и высеваю. Норма расхода — примерно 200 граммов на сотку. Всходы появляются через одну-две недели и споро идут в рост.

На грядках, предназначенных под капусту, томаты, перцы, баклажаны, Василий Кравченко фацелию не скашивает, а лишь слегка прореживает и высаживает рассаду прямо среди зарослей. Фацелия, по его словам, прекрасный медонос, привлекает пчёл, которые попутно опыляют и другие растения в саду.

Опубликовано в №188 от 09.10.2021