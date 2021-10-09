Лунный календарь: укрываем на зиму клубнику и цветы

Какие работы можно сделать на садовом участке в октябре на Среднем Урале.
- 9, 10 и 11 октября – посадка плодовых деревьев и ягодных кустарников, подзимняя посадка лука-севка нестрелкующегося сорта.
- 12 и 13 октября – посев в домашних условиях зелени, запрещается работать с корнями.
- 14 и 15 октября – укрытие на зиму клубники, многолетних цветов, санитарная обрезка деревьев.
- Опубликовано в №188 от 09.10.2021
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Лунный календарь садовода
Каждую неделю мы рассказываем, что можно посеять или посадить в ближайшие дни на Среднем Урале и для каких садовых работ сейчас благоприятное время.