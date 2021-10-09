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9 октября 2021, 09:41

Лунный календарь: укрываем на зиму клубнику и цветы

сад Медный

Начало октября – идеальное время для посадки плодовых деревьев и ягодных кустарников. Фото: Алексей Кунилов

Какие работы можно сделать на садовом участке в октябре на Среднем Урале.

  • 9, 10 и 11 октября – посадка плодовых деревьев и ягодных кустарников, подзимняя посадка лука-севка нестрелкующегося сорта.
  • 12 и 13 октября – посев в домашних условиях зелени, запрещается работать с корнями.
  • 14 и 15 октября – укрытие на зиму клубники, многолетних цветов, санитарная обрезка деревьев.
    • Опубликовано в №188 от 09.10.2021

    Сюжет

    Лунный календарь садовода
    Каждую неделю мы рассказываем, что можно посеять или посадить в ближайшие дни на Среднем Урале и для каких садовых работ сейчас благоприятное время.

    Областная газета Свердловской области
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