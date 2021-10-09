3 миллиона рублей выделено на субсидии СНТ в Екатеринбурге

Замену электроподстанции без субсидий из бюджета СНТ не потянуть. Фото: Алексей Кунилов

Свершилось. В минувший вторник и.о. главы Екатеринбурга Игорь Сутягин подписал постановление за номером 2125 о предоставлении субсидий садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам. По сравнению с предыдущими годами распоряжение сильно запоздало, заставив садоводов поволноваться.

Сроки поджимают

«Наконец-то начался приём документов от садоводческих товариществ Екатеринбурга на субсидии!» – не скрывая радости, написала на своей страничке ВКонтакте председатель свердловского регионального отделения Союза садоводов России, председатель Союза садоводов Екатеринбурга Надежда Локтионова. И подчеркнула при этом, что желающим воспользоваться помощью из муниципального бюджета стоит поторопиться. Приём заявок пройдёт в ускоренном темпе – до 5 ноября. Если же учесть, что 4 ноября – праздничный день, а 5 ноября объявлен нерабочим, то срок подачи заявок и вовсе сократится.

В предыдущие годы постановление о выделении средств власти Екатеринбурга издавали в феврале-марте, а нынче его всё не было и не было, а причины задержки в администрации города объяснять отказывались. На вопросы журналистов «Облгазеты» отвечали скупо: «Субсидии будут. Когда – сообщим отдельно». Председатели садоводческих товариществ также не раз высказывали своё беспокойство по поводу задержки решения о субсидиях. Они говорили об этом в мае – во время визита губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в СНТ «Луч», и в августе – во время поездки главы Екатеринбурга Алексея Орлова в СНТ «Берёзка». А также в сентябре – на XI Межрегиональном форуме садоводов, который состоялся в столице Урала.

- На то, чтобы собрать и подготовить документы, которые претендентам на субсидию необходимо представить отраслевой экспертной комиссии, требуется время, – объясняли выступавшие на форуме один за другим делегаты СНТ. – К тому же комиссия может потребовать уточнений, устранения незначительных недоработок, на это тоже время требуется. Поэтому не надо загонять нас в цейтнот.

Тогда же на форуме было объявлено, но заявки на получение субсидий председатели СНТ могут начинать готовить заранее. Однако этот совет не особо пригодился, поскольку не было известно, на что и в каком объёме будут выделяться средства. Как сообщили «Облгазете» из администрации Екатеринбурга, 7 октября заявки принимаются первый день.

На что рассчитывать

В последнее время объём средств, выделяемых администрацией Екатеринбурга на субсидии садоводческим объединениям, постоянно растёт. Если в 2019 году было выделено 1,5 млн рублей, то в 2020 году — 3 млн. В будущем году цифру планируют увеличить в четыре раза — до 12 млн рублей. Об этом глава Екатеринбурга впервые заявил во время визита в СНТ «Берёзка», это же обещание повторил на XI Межрегиональном форуме садоводов.

Но в нынешнем году по сравнению с предыдущим сумма не изменилась. В общем и целом в качестве субсидий СНТ получат 3 млн рублей. А вот совокупный размер средств, которые может получить одно товарищество, увеличен до 500 тысяч рублей, в прошлом году он составлял 350 тысяч. И это прямое следствие обсуждения проблем СНТ с руководителями города и области. К примеру, во время визита Алексея Орлова в СНТ «Березка» заместитель председателя товарищества Анна Михайлова сообщила, что на модернизацию системы электроснабжения требуется несколько миллионов рублей, а максимальный размер субсидии 350 тысяч.

Алексей Орлов признал, что такой суммы явно недостаточно на масштабные проекты, и пообещал увеличить размер единовременной субсидии. Слово своё он сдержал. А в будущем году, по его словам, на обновление линии электропередачи или другие затратные работы СНТ сможет получить миллион рублей. Но этого придётся подождать.

В нынешнем году 3 млн рублей распределили следующим образом:

- на ремонт дорожной сети – 150 тысяч рублей;

- на ремонт линии электропередачи – 2 700 тысяч рублей;

- на проведение противопожарных мероприятий – 150 тысяч рублей.

Предельный объём совокупной поддержки одному товариществу составит 500 тысяч рублей. Компенсируется 50 процентов затрат на тот или иной вид работ. Полный текст постановления размещён на официальном портале – екатеринбург.рф.

ВАЖНО В следующем году должно начаться и субсидирование садоводческих объединений граждан во всех муниципалитетах региона. Об этом на Межрегиональном форуме садоводов сообщил министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артём Бахтерев.

ЦИФРА С 2010 по 2021 год из городского бюджета на субсидии для СНТ было выделено более 80 миллионов рублей.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ За август 2021 года садоводам выставили в квитанциях за электроэнергию суммы, почти в полтора раза превышающие расценки, утверждённые Постановлением РЭК №263-ПК от 28.12.2020 года. Об этом «ОГ» узнала от председателя регионального отделения Союза садоводов России, председателя Союза садоводов Екатеринбурга Надежды Локтионовой. - Случилось то, чего мы боялись, и надеялись, что никогда не произойдёт, – сообщила она. – Энергосбыт в одностороннем порядке увеличил садоводам тариф за потреблённую мощность. По словам Надежды Локтионовой, представители сетевых компаний успокаивают председателей СНТ, что переживать нечего, тариф вырос у физического лица, а товарищество как лицо юридическое не пострадало. Однако она убеждена, что это решение усилит рознь среди садоводов. Те, у кого дом в саду — единственное жильё, кто проживает там постоянно, рост тарифа воспримут спокойно. Те же, кто приезжает в сад лишь на выходные, выращивает овощи, ягоды и фрукты для семьи, вынужден будет платить по ценам, как в городских квартирах. - Я обращаюсь к губернатору Свердловской области Евгению Владимировичу Куйвашеву, министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю Борисовичу Смирнову, к руководителю центра управления регионом Илье Захарову, – говорит лидер свердловских садоводов. – Прошу не допустить роста тарифов на потреблённую электроэнергию садоводами.