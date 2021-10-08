Пенсионер из Камышлова не только выращивает, но и с успехом реализует часть своего урожая винограда

В конце августа, когда виноградные грозди начали созревать, Павел Чекунов снял первый урожай. Фото: Павел Чекунов

Мы продолжаем знакомить читателей с победителями редакционного конкурса среди садоводов «С ОГорода на стол». В предыдущих номерах рассказывали об успехах в выращивании тепличных овощей екатеринбурженки Ольги Сабуровой, секретах получения и переработки богатого урожая тыкв жительницы Талицы Нины Зуевой. В этот раз – материал об увлечённом виноградом пенсионере из города Камышлова Павле Чекунове.

Ящик на банку

Нас поразили снимки его лозы с набирающими вес гроздьями солнечной ягоды. Солнца этим летом было много даже на Урале, виноград вызрел на славу.

-Я 20 лет занимаюсь выращиванием винограда, – говорит Павел Чекунов. – Но таким обилием он порадовал меня впервые.

Снимки были сделаны в августе, когда гроздья ещё во всю набирали вес. Неделю назад Павел Владимирович срезал остатки урожая. Всего в этом году с четырёх кустов он собрал 12 вёдер винограда. Так что ягод хватило и на еду, и на продажу.

-Хорошо вызрел и был очень сладким, вкусным, все, кто пробовал удивлялись: почему в магазинах не такой? – говорит Павел Чекунов.

А пробовали многие. Камышловцы уже привыкли видеть своего земляка, продающим осенью на местном рынке виноград. Не завозной, а свой, выросший в саду у дома. Ситуация, согласитесь, необычная: на Урале торгуют… местным виноградом. А весной он ещё продаёт посадочный материал винограда, который получает сам, нарезая по осени чубуки. В округе во многих садах растёт лоза, полученная с его винограда. Этой весной у него заказывали саженцы уральской солнечной ягоды садоводы из Каменска-Уральского, Сухого Лога, Асбеста. Вместе с женой ИринойАнатольевной реализует также рассаду цветов, которую выращивают сами. Очень здорово, что пенсионер не стесняется встать к прилавку для того, чтобы продать часть своего урожая, выращенные саженцы, рассаду. Это ведь тоже один из вариантов того, как распорядиться своим урожаем.

-Излишки винограда даже поменял на мёд: хорошему знакомому за трёхлитровую банку отдал ящик ягод. Обмен устроил и его, и меня: чистый мёд на чистый виноград, – шутит наш виноградарь.

Секреты Алёшенькина

Выращивает Павел Чекунов хорошо известный многим уральцам сорт винограда Алёшенькин. Выращивает не в теплице, а возле неё. Хозяина этот сорт устраивает во всём: неплохо зимует, даёт качественный урожай. Саженцы этого сорта заказали ещё в начале двухтысячных годов члены местного клуба садоводов: тогда хороший посадочный материал этой культуры был в дефиците. Прижился виноград не у всех. Место, выбранное Павлом Чекуновым, его устроило.

-В низких местах виноград точно расти не будет, – говорит он. – У нас, наверное, самая верхняя точка в городе, недалеко от телевышки. А вот у друзей дом находится в низине, у речки, метров 600 от нас, там он не растёт. Разница в температуре между участками может достигать порой 5–6 градусов.

Кроме этого, Павел Чекунов разместил свой виноград с южной стороны теплицы. Так лоза получает больше солнца и защищена от северных ветров.

В этом году Павлу Владимировичу даже пришлось нормировать урожай во время цветения, два ведра завязи срезал. Иначе лоза такой урожай «не прокормила» бы. Но в целом, по его словам, большого ухода виноград не требует. Весной его надо раскрыть, да угадать так, чтобы случилось это не слишком рано и не поздно. Лозу крепить к шпалерам. В этом году из-за обилия урожая пришлось даже ставить подпорки. Самый ответственный момент в агротехнике винограда на Среднем Урале – укрытие на зиму. Тут у камышловского виноградаря есть свой метод – в ход идёт лапник.

-Лапника у нас полно, сосенки маленькие самосевом на пустырях растут, иногда прошу привезти хвою тех, кто заготовкой леса занимается, – говорит он. – Сначала ветки сосны кладу на землю, чтобы лоза не гнила, потом укрываю лапником сверху.

Укрывает виноград на зиму в ноябре, когда устанавливаются первые морозы. И всё же главное укрытие для лозы – снег. Если его долго нет, как было в прошлом году, сверху приходится закрывать зимующую лозу плотным агрилом. Ни разу при таком укрытии виноград не замерзал. По его словам, только однажды он совершил ошибку и весной снял укрытие и поднял виноград слишком рано, и тот подмёрз. И чем хорош ещё лапник: если снег стает, сквозь него лоза хорошо продувается и не загнивает.

Кстати, перед тем как положить виноград на землю, нарезает черенки для формирования посадочного материала. Хранит зелёные черенки всю зиму под снегом, а потом проращивает в воде. Пробовал укоренять их в питательном грунте – не всегда получалось. А в воде укоренение идёт лучше – лишь бы регулярно менялась вода, и уровень её в ёмкости не превышал 3 сантиметра.

Но сад Павла Чекунова и его жены Ирины славен не только виноградом, но и цветами. Пенсионеры выращивают большое количество многолетних цветов, одних роз – 22 сорта. Растут также яблони, груши, плодоносят ягодники. Даже сейчас на кустах ремонтантной земляники сорта Королева Елизавета II висят увесистые алые ягоды. А неделю назад хозяин даже отвёз на рынок несколько литров сладких ягод – разошлись на ура.

Сорт Алёшенькин в этом году дал особенно крупные грозди. Фото: Павел Чекунов

Сорт земляники Елизавета II плодоносит даже в октябре. Фото: Павел Чекунов