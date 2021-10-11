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11 октября 2021, 16:50

Правительство России упростило подключение садовых участков к электричеству

Счётчик электричества

В садовых домиках можно установить электрические счётчики. Фото: Алексей Кунилов

Правительство России утвердило изменения в правила технологического присоединения. Теперь владельцы садовых участков смогут проще подключать их к электричеству.

Документ подписал председатель Правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Первое изменение предполагает, что теперь владельцы участка смогут самостоятельно подавать заявку на подключение. Ранее необходимо было сначала отправить её в СНТ, а затем оно уже обращалось в сетевую компанию.

Также теперь все необходимые коммуникации будут проводиться к участку заявителя. До этого организация была обязана протягивать электролинию лишь до границ СНТ. 

Принятые решения касаются тех дачников, которые подают заявки на подключение энергопринимающих устройств мощностью не более 15 КВт.

Областная газета Свердловской области

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