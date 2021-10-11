Правительство России упростило подключение садовых участков к электричеству

В садовых домиках можно установить электрические счётчики. Фото: Алексей Кунилов

Правительство России утвердило изменения в правила технологического присоединения. Теперь владельцы садовых участков смогут проще подключать их к электричеству.

Документ подписал председатель Правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Первое изменение предполагает, что теперь владельцы участка смогут самостоятельно подавать заявку на подключение. Ранее необходимо было сначала отправить её в СНТ, а затем оно уже обращалось в сетевую компанию.

Также теперь все необходимые коммуникации будут проводиться к участку заявителя. До этого организация была обязана протягивать электролинию лишь до границ СНТ.

Принятые решения касаются тех дачников, которые подают заявки на подключение энергопринимающих устройств мощностью не более 15 КВт.