Как подготовить сухую землю к новому дачному сезону с осени?

В первую очередь важно провести на садово-огородном участке влагозарядковый полив под деревьями и кустарниками, которые были посажены этой осенью Фото: Алексей Кунилов

– Погода в этом году по-настоящему испытывала садоводов на прочность: осадков практически не было ни весной, ни летом, поэтому с частью урожая и уходом за огородом было тяжело. Осень также не принесла долгожданных дождей, вся земля сухая как корка, – сетует жительница Каменска-Уральского Тамара Русланова. – Что сейчас стоит сделать с такой почвой, чтобы подготовить её к весне и новым посадкам в следующем году?

Дефицит влаги в почвах на территории Свердловской области в нынешнем году действительно серьёзный. И, конечно, уходить на зимовку такой иссушенной земле никак нельзя: это негативно скажется, как на приживании садово-огородных культур, посаженных осенью, так и на состоянии всего садового или огородного участка в целом. Опасность сухой почвы, по словам заведующего кафедрой овощеводства и плодоводства, проректора по научной работе и инвестициям Уральского государственного аграрного университета кандидата сельскохозяйственных наук Михаила Карпухина, заключается ещё и в том, что она начнёт ещё сильнее иссушаться под влиянием холодной температуры. А это неизбежно повлияет на корневую систему оставшихся на зимовку растений: корни начинают засыхать.

– Чтобы все остающиеся на зиму на участке растения хорошо пережили холода и земля не разочаровала вас следующей весной, необходимо провести влагозарядковый полив, – говорит Михаил Карпухин. – В ближайшие дни важно пролить весь участок на глубину минимум 35–40 сантиметров, уделяя особое внимание местам под деревьями и кустарниками.

Обильный полив огорода или сада также поможет лучшему растворению в почве питательных веществ, которые сейчас ещё не поздно внести на своём участке, если вы не сделали этого раньше. В первую очередь это фосфорно-калийные удобрения для улучшения вызревания древесины – так деревья спокойнее перенесут зиму и смены температуры.

– Также сейчас очень важно пролить ягодные культуры, все подзимние посевы и даже капусту, которую сейчас самое время убирать, – рекомендует наш эксперт. – Так кочаны тоже напитаются влагой и будут лучше и дольше храниться, иначе они могут стать дряблыми.

Опубликовано в №193 от 16.10.2021