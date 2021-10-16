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16 октября 2021, 07:02

Лунный календарь садовода: проводим осеннюю обрезку деревьев

сад

В октябре, пока стоят тёплые дни, ещё можно проводить осеннюю обрезку деревьев. Фото: Алексей Кунилов

Рассказываем, чем можно заняться уральским садоводам на своём дачном участке в ближайшую неделю октября.

  • 16 октября - обрезка деревьев и кустарников, можно обработать растения от вредителей. Не рекомендуется трогать корневую систему растений. Можно провести прививку плодовых деревьев, если не сделали её раньше.
  • 17 октября можно заняться удобрением почвы, провести прикорневой полив, заняться подзимними посевами, сбором несобранного урожая.
  • 18, 19 октября – уборка садового участка, рыхление и удобрение почвы. А вот от окулировки лучше отказаться: корни не особенно реагируют на повреждения, но приживаются с трудом.
  • 20, 21 октября – полнолуние, поэтому не рекомендуется производить какие-либо работы с растениями.
  • 22 октября – сбор оставшегося урожая, наведение порядка в теплице.
  • Опубликовано в №193 от 16.10.2021 

Сюжет

Лунный календарь садовода
Каждую неделю мы рассказываем, что можно посеять или посадить в ближайшие дни на Среднем Урале и для каких садовых работ сейчас благоприятное время.

Областная газета Свердловской области
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