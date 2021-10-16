Лунный календарь садовода: проводим осеннюю обрезку деревьев

Рассказываем, чем можно заняться уральским садоводам на своём дачном участке в ближайшую неделю октября.
- 16 октября - обрезка деревьев и кустарников, можно обработать растения от вредителей. Не рекомендуется трогать корневую систему растений. Можно провести прививку плодовых деревьев, если не сделали её раньше.
- 17 октября можно заняться удобрением почвы, провести прикорневой полив, заняться подзимними посевами, сбором несобранного урожая.
- 18, 19 октября – уборка садового участка, рыхление и удобрение почвы. А вот от окулировки лучше отказаться: корни не особенно реагируют на повреждения, но приживаются с трудом.
- 20, 21 октября – полнолуние, поэтому не рекомендуется производить какие-либо работы с растениями.
- 22 октября – сбор оставшегося урожая, наведение порядка в теплице.
- Опубликовано в №193 от 16.10.2021
Сюжет
Лунный календарь садовода
Каждую неделю мы рассказываем, что можно посеять или посадить в ближайшие дни на Среднем Урале и для каких садовых работ сейчас благоприятное время.