Секреты сохранения цветения хризантемы мультифлоры до поздних заморозков

Этот снимок Ирины Балыбердиной у хризантем на её участке сделали пару дней назад Фото: Из личного архива Ирины Балыбердиной

Вот уже и заморозки ночные зачастили, а роскошные шапки цветов хризантемы мультифлоры продолжают радовать глаз. В разгар осени это растение удивляет своим пышным цветением. Ирина Балыбердина из Камышлова выращивает эти хризантемы в больших количествах уже ни один год и рассказала, как ей это удаётся.

Последний привет лета

– Как же их не любить? – говорит Ирина Балыбердина. – Они красивы сами по себе, это во-первых. Во-вторых, сейчас уже почти ничего в саду не радует глаз, а эти хризантемы вовсю цветут! У нас они посажены перед домом. Температура по ночам уже опускалась до минус восьми градусов – муж укрывал их агрилом. И ничего, все остались целы. Прохожие мимо идут и удивляются: надо же, середина октября на дворе, и такая красота! Мультифлоры выращиваю пять лет, для меня это – любимый цветок осени, как и роза – любимая красавица лета.

Существуют разные виды хризантем. Ирина Анатольевна также выращивает корейские хризантемы, но мультифлора, по её словам, нравится больше. Главная особенность этой хризантемы – генетическая предрасположенность к образованию куста шарообразной формы. Такой куст не требует лишних хлопот по формированию и всегда смотрится очень эффектно, празднично. А уж когда на дворе пошли чередой заморозки, яркие шапки этих цветов прямо-таки греют душу. Поистине последний привет лета. Распространённые у нас сорта хризантемы мультифлоры начинает цвести в конце июля – начале августа и продолжают до поздней осени. Это растение может выдерживать слабые заморозки, но в нашем климате не перезимует. Однако наша читательница даёт возможность цвести кустам мультифлоры не один год, а как минимум два, и вдобавок умудряется получить от них посадочный материал.

– Мультифлора южанка, – рассказывает Ирина Балыбердина. – У нас эту хризантему часто выращивают как однолетнюю культуру, не занимаются её сохранением – просто весной покупают рассаду, а зимой она замерзает. Но можно помочь растению пережить зиму.

Для этого хризантему нужно переносить на зиму в овощную яму или тёплый подпол. Некоторые заносят в дом и растение продолжает цвести там, но всё же нужно, чтобы у него был период покоя для подготовки к следующему сезону. Выкапывать и переносить растение в укрытие хлопотно. Чтобы облегчить этот процесс, Ирина Балыбердина выращивает предназначенную для зимовки хризантему мультифлору в пятилитровых бутылках из-под воды с обрезанным верхом. В таких бутылках снизу надо обязательно сделать четыре-пять больших отверстий.

Черенки – в бутылки

Процесс выращивания мультифлоры в пятилитровых бутылках нацелен также на получение посадочного материала и высадку новых растений.

– Осенью бутылку с растущей в ней хризантемой выдёргиваю из земли, и она как минимум три месяца отдыхает у меня в овощной яме, – говорит Ирина Анатольевна. – Помещаю туда на зимовку кусты не сразу: сначала убираю их в теплицу, и они примерно месяц стоят там и даже продолжают цвести. В морозы их укрываем. Потом обрезаю, и муж убирает их в яму. Сразу их спускать туда нельзя: нужно, чтобы температура в хранилище опустилась до плюс трёх-четырёх градусов. Если будет выше – они пойдут в рост. В феврале бутылки достаю, обрабатываю корни фунгицидом и ставлю в прохладное место. У меня это окно на северной стороне. И жду, когда недели через две-три появятся хорошие веточки для нарезки черенков.

Для черенкования хризантемы мультифлоры подходят только молодые побеги – одревесневшие приживаться не будут.

– Беру веточки длиной пять-семь сантиметров, обрезаю их, обмакиваю в стимулятор корнеобразования «Корневин» и ставлю в воду на сутки. Потом сливаю воду и набираю чистую – дальше остаётся ждать, когда у черенков появятся корешки, – раскрывает технологию укоренения наша читательница.

Вот тут нам и понадобятся ёмкости из пластиковых пятилитровых бутылок. Перед посадкой в них черенков наполняем их землёй. Для этого подойдёт обычная огородная земля. Почва для выращивания хризантем должна быть нейтральной или слабокислой, богатой питательными веществами. Песчаные и глинистые грунты придётся улучшать путём внесения перегноя. Высаживаем в бутылки с приготовленным грунтом укоренившиеся черенки – посадочный материал готов. Держим его до лета в комнатных условиях, и, когда минует угроза заморозков, высаживаем в грунт вместе с пластиковой ёмкостью. Эти хризантемы уже в конце лета порадуют вас своим цветением.

Кстати, сами маточные кусты можно высаживать без бутылок. В открытом грунте они будут цвести пышнее, но зимой их уже не удастся сохранить – в грунте они вымерзнут. Чтобы хризантемы лучше цвели, Ирина Анатольевна советует подыскивать для них место, где больше солнца и нет ветра.

– Через шесть-восемь недель после укоренения растения нужно полить под корень раствором азотных удобрений для нарастания зелёной массы. По мере роста – подкармливать небольшим количеством органики, для пышного цветения – вносить фосфорно-калийные удобрения, – советует Ирина Балыбердина.

Пышная шапка белых цветков мультифлоры сорта Эльф Фото: Из личного архива Ирины Балыбердиной

Так продолжают цвести корейские хризантемы Фото: Из личного архива Ирины Балыбердиной

Опубликовано в №193 от 16.10.2021