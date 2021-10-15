Привитых от коронавируса садоводов в СНТ «Гать» могут освободить от уплаты членских взносов

Для многих садоводов освобождение от уплаты членских взносов как свет в конце тоннеля. Фото: Из личного архива Сергея Кустова

В СНТ «Гать» под Екатеринбургом придумали оригинальный способ поддержать прививочную кампанию от коронавирусной инфекции: председатель садового товарищества Сергей Кустов решил освободить владельцев участков, поставивших вакцину против COVID-19, от уплаты членских взносов в 2022 году. Теперь это решение должно утвердить общее собрание членов СНТ.

Объявление, которое на этой неделе появилось сначала в общей группе членов СНТ «Гать» в Вотсапе, а затем и на территории садового товарищества, взбудоражило садоводов. Сергей Кустов сообщил, что владельцы участков, поставившие прививку от коронавируса, смогут не платить членские взносы в 2022 году – их размер составляет 800 рублей. Дачники отреагировали на инициативу обеими руками «за»: кто-то спрашивал, как сообщить о вакцинации, а кто-то предложил в дополнение к этому организовать среди вакцинированных розыгрыш суперприза – семян морковки.

– Когда кто-то от чего-то освобождается – это всегда хорошо. Поэтому я приветствую это предложение и считаю его своевременным и нужным, – рассказал «ОГ» владелец участка № 15 Игорь Лысиков. – Думаю, оно найдёт отклик у наших дачников, а если председатель ещё и добавит сверху, то можно будет привить в саду собаку от бешенства и кошку от какой-нибудь заразы. Деньги хоть и небольшие, но всё повеселее. Сам я прошёл полный курс вакцинации ещё в середине года и уговорил привиться свою жену Ирину. Надеюсь, что и другие садоводы последуют нашему примеру.

По словам Сергея Кустова, финансовая возможность для освобождения от членских взносов есть. Председатель садового товарищества не получает зарплату за руководство им, так же, как и бухгалтер – оба работают на общественных началах. В СНТ, которое расположено в 20 километрах от Екатеринбурга вдоль железнодорожных путей, всего 60 домохозяйств: сумма членских взносов, которые они платят, составляет 48 тысяч рублей в год. Около трети этих денег идёт на уплату налога на земли общего пользования, а остальная часть остаётся в общей казне. За несколько лет в ней скопились значительные средства, которых хватит на покрытие обязательных платежей для вакцинированных. Чтобы воспользоваться льготой, им надо будет предъявить справку о прививке в бумажном или электронном виде.

– Расходы на инфраструктуру у нас практически нулевые, – отметил Сергей Кустов. – Сквозь наш сад проходит хорошая грунтовая дорога, с электричеством проблем нет – под боком железная дорога, так что избыток средств есть, я этого от садоводов и не скрываю. Недовольных возгласов, что я трачу общие деньги, от садоводов не было. Считаю, вакцинироваться должен каждый: ведь у нас большинство владельцев – пенсионеры, а они в первую очередь подвержены заболеванию коронавирусом. Поэтому, когда я увидел в новостях, что ситуация с пандемией в стране ухудшается, то выступил с такой инициативой.

Но одного лишь решения председателя для освобождения от уплаты членских взносов недостаточно. Как подчеркнула председатель свердловского регионального отделения Союза садоводов России, председатель Союза садоводов Екатеринбурга Надежда Локтионова, если у садового товарищества устав старого образца, принятый до 1 января 2019 года, то финансовые льготы должно утвердить общее собрание его членов двумя третями голосов. Члены СНТ «Гать» говорят, что они готовы поддержать эту инициативу, да и устав у них 2008 года. Но если устав был принят после вступления в силу нового федерального закона о садоводстве № 217-ФЗ, то этот вопрос больше не входит в компетенцию общего собрания владельцев участков.

– Согласно статье 17 этого закона перечень полномочий общего собрания на данный момент носит закрытый характер и пункта о льготах при уплате членских взносов в нём нет, – добавила Надежда Локтионова. – Но сейчас в Госдуме рассматриваются поправки в 217-ФЗ: в список полномочий хотят добавить формулировку о том, что общее собрание может принимать иные решения, не противоречащие действующему законодательству. Думаю, в следующем году она появится в законе.

Опубликовано в №193 от 16.10.2021