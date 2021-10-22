Пенсионерка из Екатеринбурга вместо обычных тепличных огурцов получила … круглые плоды

Рис.: Максим Смагин

Этим летом на редакционный конкурс «С ОГорода – на стол» наши читатели прислали немало интересных историй об опыте выращивания различных культур, их использовании и переработке. Были среди них и курьёзные, например, пенсионерка из Екатеринбурга Тамара Бабушкина рассказала, как, к своему удивлению, она получила в теплице… круглые огурцы.

– Круглые огурцы выросли у нас в теплице впервые за 30 лет, что занимаемся садом, – рассказывает Тамара Бабушкина. – На пакетике с купленными в магазине семенами был обозначен сорт – Водолей. Этот сорт мне хорошо знаком, у него зеленцы обычной продолговатой формы, но выросли совсем другие – идеально круглые.

Обычно уродливую пузатую форму огурцы приобретают из-за неправильной агротехники или холодной погоды. В этом случае, по словам Тамары Алексеевны, создавалось впечатление, что с огурцами как раз всё нормально, и для них это естественная форма плодов. И со вкусом тоже всё было в порядке.

– Огурчики выросли круглые, по размеру как раз входили в ладонь, – говорит наша читательница. – Возможно, они были бы и крупнее, но мы их не передерживали на кусте, срывали и ели, потому что уж очень они были вкусными.

Круглые огурцы не только ели свежими и в салатах, но и делали из них заготовки. По словам Тамары Алексеевны, урожай её порадовал. Вот только плети довольно быстро стали увядать – пришлось раньше времени убрать их из теплицы. Появление таких необычных огурцов наша читательница объясняет пересортицей, которая случилась по вине производителя семян. Но что тогда это за сорт?

– Я забегала в тот ларёк, где приобрела когда-то эти семена, там мне подсказали: подобные круглые плоды есть у сорта огурцов, который называется Чупа-Щупс. На будущий год я намереваюсь их купить и попробовать ради интереса, – говорит Тамара Бабушкина.

Читательница нисколько не винит производителя семян за подмену: не случись её, она вряд ли бы решилась на такой эксперимент, как выращивание круглых огурцов. Впрочем, может, пересортица – вовсе не случайность, а хитрый маркетинговый ход по продвижению в массы своих новинок? Может, в следующий раз в пакетиках окажутся семена, дающие прямоугольные плоды? Как знать…

Семена, приобретённые в магазине, своего рода кот в мешке. Никогда не знаешь наверняка, что из них в итоге вырастет. Фото: Лариса Хайдаршина

ЭТО ИНТЕРЕСНО К этому рассказу наша читательница присовокупила два рецепта заготовок из огурцов. Конечно, время консервирования уже миновало, но может, кто-нибудь сохранит эти рецепты на будущее – уж очень они необычные. Огурцы с хвойным ароматом На трёхлитровую банку огурцов берём: три веточки сосны, 1,3 литра яблочного сока, 50 граммов соли. Огурцы моем, бланшируем в кипящей воде, укладываем в трёхлитровую банку с веточками сосны. У молодых сосенок берём только самые нежные кончики веток длиной семь-десять сантиметров. Огурцы с ветками заливаем яблочным соком, выливаем, кипятим его и так три раза. При последней заливке добавляем соль и укупориваем банку. Маринованные огурцы с крыжовником На трёхлитровую банку огурцов нужно: 1,3 литра воды, пять зубчиков чеснока, два стакана недозрелого крыжовника, по два листика дуба, чёрной смородины, вишни, зонтик укропа, лист хрена, веточку сельдерея. Для маринада – 3 ст. ложки 9-процентного уксуса, 3 ст. ложки сахара, 2 ст. ложки соли, 10 горошин чёрного перца. На дно трёхлитровой банки кладём зелень, чеснок, на них – огурцы. Нижний слой огурцов кладём стоя, второй как получится, высыпаем ягоды крыжовника. Сверху кладём укроп, заливаем горячим маринадом и стерилизуем банку 15–20 минут, потом укупориваем.

Опубликовано в №198 от 23.10.2021