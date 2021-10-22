Четыре сорта ягодных культур уральской селекции отметили на выставке «Золотая осень-2021»

Сорт чёрной смородины Вымпел отмечен не только за крупноплодность, но и десертный вкус плодов. Фото: Свердловская селекционная станция садоводства

По итогам Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2021», прошедшей в начале октября в Подмосковье, четыре сорта ягодных культур, полученных свердловскими селекционерами, удостоились серебряных медалей. Среди них – сорта чёрной смородины Вымпел, Пилот, сорт жимолости Полянка Котова и сорт земляники Форсаж. Все они включены в Государственный реестр селекционных достижений за два последних года.

Новые сорта были выведены на Свердловской селекционной станции садоводства и представлены на выставке в экспозиции Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра, структурным подразделением которого является селекционная станция. Кстати, селекционные новинки из Екатеринбурга не раз завоёвывали медали на самой престижной в стране сельскохозяйственной выставке, но чаще всего это были новые сорта яблони и груши, которыми особенно славится наша станция садоводства. Почему же было принято решение подавать заявку на лучшую селекцию именно по ягодным культурам?

– Сейчас повсеместно набирает обороты ягодоводство, особенно в условиях Урала и Сибири, где оно становится одним из перспективных направлений, – говорит руководитель Свердловской селекционной станции садоводства Татьяна Слепнёва. – Активно закладываются сады именно со смородиной, малиной, земляникой. Там востребованы перспективные сорта. И наши новинки проходят производственное испытание в таких промышленных насаждениях. Будут интересны они и садоводам.

Сорта чёрной смородины Вымпел и Пилот относятся к десертным крупноплодным. По вкусовым качествам ягоды Вымпела даже превосходят полюбившийся многим садоводам другой уральский сорт Добрый Джинн. А Пилот за два последних засушливых лета показал себя устойчивым к засухе сортом, из-за дефицита влаги у него не наблюдается измельчания ягод. Оба сорта почти не поражаются почковым клещом.

Полянка Котова – первый сорт жимолости, полученный на Свердловской селекционной станции садоводства и включённый в Государственный реестр селекционных достижений. Считается непревзойдённым по своим вкусовым качествам (см. «ОГ» №016 от 30.01.2021).

Сорт Форсаж – тоже крупноплодный десертный, но уже садовой земляники. Многим он может понравиться отличным вкусом и крупными ягодами, которые способны достигать массы в 45 граммов.