Угольной лихорадки на Урале нет, но спрос есть

Далеко не все печи подходят для топки углём. Фото: Алексей Кунилов

Зимний комфорт загородного дома несомненно ассоциируется с теплом и печкой, в которой мило потрескивают дрова… Однако дрова сегодня – совсем необязательный компонент уюта. Некоторые уральцы заменяют их углём.

Каждую осень Алексей Жуков запасается углём. Тонны хватает почти на год.

– Меня удивляет отношение к углю здесь, на Урале, – говорит Алексей Жуков. – Все топят дровами. У нас же все топят углем. Это дешевле и, как мне кажется, проще.

«У нас» – это в угольном крае, в Кузбассе, откуда он родом. Поэтому, когда Алексей приобрёл дом в Больших Брусянах, то первым делом поставил в бане новую печь: для топки углём пригодна не каждая. Алексей объехал немало магазинов и просмотрел кучу сайтов, прежде чем выбрал печь.

То, что уголь на Среднем Урале используют, доказывают десятки компаний по его продаже, напрямую или через посредника работающие с угледобывающими предприятиями. В одной из таких компаний, куда обратилась за консультацией «Облгазета», дали полный расклад по каменному углю. Так, наиболее популярные марки угля – ДПК (длиннопламенный, плитный крупный), ДО (длиннопламенный, орех) и ДР (длиннопламенный, рядовой).

– Эти марки в основном используются в быту. По крупности самым лучшим вариантом считается фракция «орех» (буква «О» в маркировке), около 40 мм в диаметре, – пояснили «Облгазете» в одной из компаний по продаже угля в Екатеринбурге. – Мельче, к примеру, ДР, забивает колосниковую решётку печи, а крупные куски угля, наоборот, сложно прогреть. И, конечно, важен такой элемент, как зольность. Чем меньше негорючих примесей, тем качественнее топливо.

Привезти купленный онлайн ДПК в любую точку Свердловской области большинство компаний обещает уже на следующий день: в маленьких мешках по 25 и 50 килограммов или в больших, весом от одной и более тонны – в так называемых биг-бэгах. Цена за тонну в среднем составляет 4 500–6 500 рублей. Согласитесь, достаточно экономно для семейного бюджета.

Температура сгорания угля достаточно высока и может достигать почти тысячи градусов по Цельсию. Значит, и печь для топки углём должна иметь свои особенности. Топка такой печи толстостенная, конструкции изготавливают из хромсодержащей нержавеющей стали, жаропрочной и стойкой к разрушению при высоких температурах. Она имеет форму усечённой пирамиды, обращённой основанием вверх. Колосниковая решётка занимает всю её нижнюю поверхность. Таким же по ширине должен быть и зольник.

Компании-производители печного оборудования считают, что печи для топки углём сегодня очень популярны. Стоимость их колеблется от 11 000 до 55 000 рублей и выше. Но большей популярностью пользуются печи многофункциональные (для отопления и приготовления пищи), которые работают и на дровах, и на угле. Элементы топки в таких печах выполнены из конструкционной стали толщиной 8 мм. Сам же процесс горения угля в сравнении с дровами более длительный, а теплоотдача гораздо выше, что обеспечивает относительную автономность работы твёрдотопливной печи.

СПРАВКА «ОГ» Уголь – органическое вещество, подвергшееся медленному разложению под действием биологических и геологических процессов. Чем старше уголь, тем больше углерода и калорий он содержит. Месторождения угля встречаются на всех континентах. В Европе уголь в качестве топлива повсеместно начали использовать ещё в XVII веке. В Англии, например, углём топили популярные тогда камины. В России первый уголь добыли при Петре I. К концу XIX века в стране работали уже сотни шахт. Сегодня в нашей стране добывают уголь в двадцати пяти регионах, но львиную долю – на Кузбассе. Однако с углём не всё так просто. Экологи считают, что дым и копоть от сжигания угля загрязняют атмосферу и опасны для здоровья человека. В той же Англии именно дым от каминов создавал знаменитый лондонский смог. В связи с этим в середине XX века там вынуждены были принять закон «О чистом воздухе». Он изменил отношение англичан к этому виду топлива: камины перестали топить углём, а вместе с ним исчез и смог.