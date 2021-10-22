Можно ли для дезинфекции теплицы заменить дымовые шашки костром?

Разжигание костра – не самый эффективный способ дезинфекции теплицы. Фото: Алексей Кунилов

– Вчера поспорили с подругой о том, чем лучше дезинфицировать теплицу после окончания дачного сезона, – рассказывает наша читательница из Нижнего Тагила Светлана Тимофеева. – Я всегда за натуральные средства, поэтому для дезинфекции просто разжигаю костёр у входа в теплицу с помидорами. Подруга же настаивает, чтобы окуривать её серной дымовой шашкой. Но я так боюсь этой серы: от неё резкий запах и ядовитый дым. Можно ли всё-таки использовать для дезинфекции теплицы костёр вместо серной дымовой шашки?

Обработка теплицы до наступления холодов очень важна: парниковый эффект и влага способствуют процветанию бактерий. Особенно вредны для тепличных растений паутинный клещ, медведка, муравьи и белокрылка, которые начнут вовсю хозяйничать в теплице в следующем году, если не продезинфицировать её осенью. Однако просто костёр при этом будет не так эффективен.

– Дым от костра – неполноценная замена серной дымовой шашке, – считает заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства, проректор по научной работе и инвестициям Уральского государственного аграрного университета кандидат сельскохозяйственных наук Михаил Карпухин. – Когда мы сжигаем серную шашку, то в теплице появляется серная среда, которая при взаимодействии с влагой убивает вредителей и возбудителей болезней. Если же просто окуривать теплицу дымом от костра, то часть из них будет погибать от угарного газа, но эффективность будет ниже.

Бояться окуривать теплицу серой, по мнению нашего специалиста, не стоит, ведь это – природный материал, к тому же полезный. Её часто используют в антибактериальных средствах. Сера губительно воздействует на вредителей, но температура дыма в дымовой шашке – невысокая, поэтому одной её будет недостаточно – лучше взять две или три.

Напоминаем, что при дезинфекции теплицы серной дымовой шашкой нужно соблюдать осторожность. Делать это лучше не в одиночку, чтобы кто-то помог вам выйти, если вам станет нехорошо. Если вы случайно надышались ядовитым дымом, то важно как можно скорее выйти на свежий воздух. При отравлении рекомендуется пить больше воды.

МЕЖДУ ТЕМ Чтобы защитить не только теплицу, но и весь свой участок от нежелательных гостей, Михаил Карпухин советует с наступлением холодов ставить кормушки для птиц. По его словам, так пернатые запомнят, где их кормят зимой, а в тёплое время года прилетят на ваш участок и уничтожат вредных насекомых. А чтобы не оттолкнуть насекомых-помощников, которые также обитают в теплице в тёплое время года, лучше делать стенки теплицы из стекла, а не из поликарбоната.

Опубликовано в №198 от 23.10.2021