Членам СНТ за электричество придется платить как горожанам

СНТ вынуждены за свой счёт модернизировать систему электроснабжения, а теперь их лишают дешёвого тарифа. Фото: Алексей Кунилов

Недавно Правительство России внесло изменения в правила технологического присоединения к электросетям, которые касаются садоводов. Упрощена процедура подключения к электросетям, а сетевые компании обязали протягивать электролинию до самого участка, а не до границ СНТ. Однако есть опасения, что на практике эти меры обернутся бедами.

Прогресс вышел боком

«Облгазета» уже писала о сюрпризе, который подготовила уральским садоводам Региональная энергетическая комиссияСвердловской области (РЭК) (см. «ОГ» №188 от 09.10.2021). Мало того, что с середины года в плановом порядке увеличили цену на электроэнергию, с августа многих владельцев участков в СНТ перевели на городской тариф. Причём коснулось это в первую очередь тех, кто сумел добиться права на заключение прямого договора с поставщиками электроэнергии.

– Дело в том, что существует особый тариф для садоводческого некоммерческого товарищества, – объясняет председатель Свердловского регионального отделения Союза садоводов России и Союза садоводов Екатеринбурга Надежда Локтионова. – Но РЭК непонятно почему решил, что если садовод заключил с энергосбытовой организацией индивидуальный договор, он права на льготный тариф лишается. Мне как юристу это представляется абсурдным. Ведь человек не вышел из СНТ, он остаётся его членом, его участок находится в границах товарищества.

Не менее абсурдным, по мнению Надежды Локтионовой, является и то, что со многих садоводов сняли сельский тариф и перевели их на городской. Те, для кого дом в СНТ является единственным жильём, вынуждены отапливать его с помощью бойлеров, готовить еду на электроплитах. Оплата электричества по городскому тарифу выльется для них в астрономические суммы.

– Если раньше у постоянно проживающего в саду за зиму набегало 12 тысяч рублей, то по-новому выходит 25 тысяч в месяц! – приводит расчёты одного из садоводов Надежда Локтионова. – Причём людей поставили перед фактом – не предупредили о смене тарифа, а просто прислали квитанции. Не в лучшем положении окажутся и садоводы, которые бывают на своих участках лишь наездами. Мы обратились в РЭК за разъяснениями, но нам ответили, что всё законно.

По мнению Надежды Локтионовой, энергетики лишили садоводов сельского тарифа, чтобы восполнить выпадающие доходы. Электросети в большинстве товариществ находятся в плачевном состоянии, содержать их СНТ не по силам, поэтому их стали передавать территориальным электросетевым компаниям. Эти посредники стали получать деньги, которые раньше шли в Энергосбыт. Одна из территориальных сетевых организаций – ООО «Модуль» – сейчас представляет интересы садоводов в суде, где те пытаются опротестовать постановление РЭК.

От города лишь цены

– Наше садоводческое товарищество таковым является лишь формально. По сути, это посёлок с капитальными домами, в которых люди живут круглый год, с широкими дорогами, освещением, – говорит член правления СНТ «Сосновское» Расул Юсипов. – Мы даже попытались сменить статус на населённый пункт, но нам в этом отказали. Тем не менее все мы официально считаемся жителями города Верхней Пышмы – так значится во всех документах, хотя расположены наши дома в 30 километрах от города, среди полей и лесов. И за электроэнергию с августа платим по городскому тарифу.

Образно выражаясь, муниципальные власти вкупе с РЭКом одним махом стёрли грань между городом и деревней. Неважно, что садоводческое объединение находится в лесу или на бывших сельских угодьях, не имеет ни школы, ни больницы, ни других городских атрибутов. Если оно располагается в черте городского округа, значит, его обитатели автоматически признаются горожанами.

– Энергетики посоветовали нам обратиться в БТИ за подтверждением того факта, что мы имеем право на тариф для домов, оснащённых электроплитами, – продолжает Расул Юсипов. – Мы так и сделали. Выезд специалиста обошёлся в 2 658 рублей. В итоге цифра в квитанции снизилась с 5,16 рубля за киловатт до 3,59.

В ходе опроса председателей садоводческих товариществ журналист «ОГ» наткнулась на факты, которые показывают всю нелепость сложившейся ситуации.

– Я являюсь председателем сразу двух СНТ – «Металлист» и «Архитектор-2», которые находятся рядышком, на землях бывшего Сулимовского торфяника, – рассказывает Екатерина Гусева. – В первом электрические сети передали на обслуживание специализированной организации, и каждый садовод заключил прямой договор, во втором сети остались на балансе товарищества, и договор на электроснабжение заключён с СНТ как с юридическим лицом. В результате «Металлист» перевели на дорогой городской тариф, а «Архитектор-2» остался на дешёвом сельском.

Тот же разнобой и среди других СНТ, расположенных в этом районе: у кого-то электроэнергия по-прежнему дешёвая, у кого-то – по-городскому дорогая. Екатерина Гусева обратилась в БТИ с просьбой приехать, осмотреть разом все участки и выдать одну справку на СНТ в целом, что дома не газифицированы, люди пользуются для приготовления еды электроплитками, а значит, имеют право на льготный тариф.

– Зачем стариков заставлять поодиночке ходить в контору, тратить деньги? – объясняет Екатерина Гусева. – Один визит сотрудника обойдётся дешевле. Но пока ответа на свою просьбу я не получила.

По чужим долгам

На протяжении нескольких десятилетий члены СНТ «Радость», расположенного близ Верхней Пышмы, за электроэнергию платили централизованно. Однако в 2019 году на общем собрании было решено заключить индивидуальные договоры с поставщиком электроэнергии. СНТ и де-факто, и де-юре перестало быть потребителем электроэнергии.

– Мы решили, что владельцы участков сами повесят снаружи фонари, чтобы освещать улицы, ворота у нас тоже не автоматические, – рассказывает председатель СНТ «Радость» Александр Кузнецов. – Тем не менее «Энергосбыт Плюс» выставил СНТ сначала счёт на 980 тысяч рублей, затем на 1 миллион 600 тысяч. Попытался выяснить, откуда набежала сумма, но мне показать расчёты отказались. Пришлось обращаться в суд.

Там-то и выяснилось, что долг накопили индивидуальные потребители электроэнергии. Поставщик электроэнергии, по словам Александра Кузнецова, проверкой показаний счётчиков себя не утруждает. Ему проще взыскать разницу между потреблённым электричеством и оплаченным юридическому лицу – СНТ.

– Через суд мне удалось заставить «Энергосбыт Плюс» провести проверку, – говорит председатель СНТ «Радость». – Когда сняли показания с первых двадцати участков, сразу сумма, предъявленная СНТ, сократилась на 700 тысяч рублей.

Ещё один подарок

С осторожностью относятся садоводы и к другому подарку российского правительства – обязанности сетевой компании дотягивать линию электропередачи до каждого садового участка. С одной стороны, это несомненное благо, но…

– Столбы, по которым тянутся провода, стоят на общих землях СНТ, – говорит Екатерина Гусева. – По какому праву сетевая компания будет распоряжаться моим имуществом? А если возникнет необходимость установить новые столбы, где они будут это делать? У нас и так дороги сужены до предела.

Надежда Локтионова отмечает, что сейчас подключение линии электропередачи через СНТ обходится садоводам в 550 рублей. Если же подключаться индивидуально, придётся заказывать проект в специализированной организации. По её мнению, это удовольствие будет стоить не менее 5 тысяч рублей.

– Непонятно, кто будет устанавливать столбы и тянуть линию от главной магистрали до участков во вновь создающихся СНТ, – недоумевает Расул Юсипов. – Это будет делать сетевая компания за свой счёт? К сожалению, я не нашёл ответов на эти вопросы в постановлении, поэтому опасаюсь, что его реализация обернётся для людей проблемами.

Опубликовано в №198 от 23.10.2021 под заголовком «Тариф на абсурд»