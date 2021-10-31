За грибами – в квартиру: как вырастить вёшенки дома

Урожай вёшенок дома можно получить уже через 10-14 дней Фото: Алексей Кунилов

Дела на садовом участке плавно подходят к своему завершению, а значит, можно заняться выращиваем чего-нибудь эдакого прямо дома. Например, съедобных грибов – вёшенок.

Конечно, вёшенка – это не ароматный груздь, подосиновик или маслёнок, которые человеку в принципе невозможно вырастить в искусственных условиях. Однако в магазинах вёшенку скупают достаточно активно круглый год.

– В мировом производстве на первом месте по популярности находится шампиньон, на втором – гриб шиитаке, а на третьем – вёшенка. Два последних можно вырастить в квартире, – поясняет уральский фермер из Каменского района Елена Топоркова, специализирующаяся на культивировании грибов более 20 лет. – Шампиньоны дома не получишь, потому что для них необходимы большие грядки и более сложные условия. Шиитаке – дальневосточный опёнок, который отличается по цвету от привычных нам опят, он более мясистый и крупный. Его используют в корейских салатах, но в России популярнее вёшенка.

Есть два способа выращивания вёшенки прямо в квартире. Более трудозатратный, но дешёвый – самостоятельно изготовить субстрат и смешать его с мицелием (то есть грибницей), который можно купить в садоводческих магазинах или через Интернет от 100 рублей.

– Субстратом может быть солома, даже лузга от семечек, – говорит заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства, проректор по научной работе и инновациям Уральского государственного аграрного университета кандидат сельскохозяйственных наук Михаил Карпухин. – Я брал солому, заливал горячей водой (70–80 градусов) и оставлял на два-три часа запариться. Варить нельзя, иначе все полезные микроорганизмы погибнут. После нужно слить воду и вместе с мицелием положить всё в полиэтиленовый пакет. Когда грибы начнут расти, нужно надеть второй пакет, чтобы создать достаточную влажность и шляпки не пересыхали.

Более простой способ – купить набор для выращивания грибов дома с уже готовым субстратом. Грибоводу останется только смешать его с мицелием, сделать несколько надрезов в пакете и смочить его водой. По мнению специалистов, готовый субстрат хорош тем, что в нём изначально содержится больше полезных бактерий, что даёт более высокую урожайность. Цена за такой набор варьируется от 400 до 3 000 рублей.

– В квартире нужно поставить субстрат подальше от отопления и установить возле него увлажнитель воздуха, если он есть, – рассказывает Елена Топоркова. – Оптимальные условия для грибов – плюс 15 градусов и порядка 85 процентов влажности, поэтому в идеале для них, конечно, подходят погреб или подвальное помещение. При 20 градусах тепла они тоже вырастут, но при плюс 23–25 градусов экспериментировать не имеет смысла. Некоторые производители советуют опрыскивать субстрат водой, но, опираясь на свой опыт, могу сказать, что лучше ничего не делать: грибам важнее стабильность. Немного света нужно обязательно: в полной темноте шляпка вытянется, и вёшенки вырастут как кораллы. Для них достаточно сумеречной лампы в течение дня или яркого света не более пяти часов в сутки.

Примерно через 10–14 дней появится первый урожай вёшенок. Но срезать грибы нельзя: их скручивают и выдёргивают. Потом на месте этой грибницы через небольшой промежуток времени можно ждать нового урожая.

– Купил готовый набор для выращивания вёшенок, и уже через две недели они выросли, – рассказывает Вадим Масленников из Екатеринбурга. – На вкус грибы такие же, как в магазине, а по цене получаются дешевле. Я попробовал вырастить грибы только ради интереса, но, возможно, повторю этот опыт.

Опубликовано в №203 от 30.10.2021