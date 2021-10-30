Что за перец? Выбираем лучшие сорта

В крупном садовом магазине можно найти сорта перцев на любой вкус. Фото: Алексей Кунилов

Опытные садоводы знают, что осень – самое время для покупки семян разных овощных культур на следующий год. Во-первых, сейчас их можно приобрести дешевле, чем следующей весной, а во-вторых, выбора сортов семян осенью и зимой намного больше, чем в марте, когда большинство садоводов двинутся в магазины. В связи с этим «ОГ» начинает новую рубрику «Овощные новинки к будущему сезону» – в ней мы будем рассказывать об интересных и лучших сортах разных овощных культур, которые относительно недавно появились на рынке. И начнём мы со сладкого перца, семена которого сеют раньше всех.

По словам продавца одного из крупнейших магазинов семян в Екатеринбурге Ирины Довгань, сегодня существует более 60 сортов сладкого перца. Новинки сортов появляются постоянно, и одна из самых интересных за последнее время – сладкий красный перец Забор. Название говорит само за себя: стебли вымахивают высотой под два метра. Но главное, что плоды этого сорта обладают сочным и неповторимым вкусом, поэтому их часто используют для приготовления вторых блюд, разных паст и соусов. С одного квадратного метра можно собирать до 10 килограммов перца. Правда, выращивать этот сорт в нашем уральском климате лучше в теплице.

– В разгар пандемии коронавируса вывели сорт, который поможет восполнить нехватку витаминов в организме – перец Сладкий мой, который плодоносит уже в июле, – рассказывает Ирина Довгань. – В маленьких оранжевых перчиках больше витамина С, чем в клюкве, и на вкус они сладкие. При нормальном уходе на кусте вырастает не меньше 50 плодов.

Как выяснилось, Ирина и сама заядлый садовод: она тут же достаёт телефон и показывает нам фотографию, где держит в руках собственноручно выращенные перцы. По словам нашей собеседницы, незаслуженно обойдённых сортов в магазине нет. Кому-то, например, нравится перец Тамерлан с толстой стенкой – сладкий, скороспелый и очень урожайный. Не менее хорош крупноплодный перец Рубик, кубовидный сорт Помпео.

Ещё один замечательный сорт перца среди последних новинок – Кинг, сочные плоды которого вырастают размером с лист формата А4. Любителям же фаршированных перцев лучше выбирать сорт Гогошары – они подойдут и по размеру, и по толщине стенки.

– А я сажаю только голландские перцы! Вместо семян покупаю перцы в продуктовых магазинах. Делаю так уже третий год, – вмешалась в наш разговор покупательница, пенсионерка из Екатеринбурга Надежда Власова.

– А я каждый год пробую разные перцы. Ни один сорт меня ещё не разочаровал, – подключилась к беседе другая покупательница, тоже пенсионерка Галина Перцева.

По словам Ирины Довгань, одна из самых распространённых жалоб покупателей – на то, что у них не взошли перцы. Но это значит, что человек ошибся в выборе температурного режима: для выращивания этого овоща необходимо обеспечить плюс 25–28 градусов в помещении не только днём, но и ночью. В ночное время нужно дополнительно включать фитолампы, особенно первые пять дней, когда вышла «петелька». После температуру воздуха можно понижать.

– Другая ошибка – высаживать семена перца в январе. Так делать не надо: корни саженца вырастут раньше времени, – предупреждает Ирина Довгань. – А когда придёт время высаживать их в теплицу, растению придётся наращивать новые корни. К тому же, если перец зацветёт дома, он слишком рано скинет все цветы – тогда урожая не ждите. И ни в коем случае не ставьте рассаду на подоконник: корням будет холодно. Перцы не выносят сквозняков.

В ТЕМУ Одни из самых необычных сортов перцев – чёрные. Так, в этом году Ирина Довгань посадила на своём дачном участке новинки чёрных перцев Максим и Ингрид. Помимо того, что плоды выросли очень вкусными, они ещё и великолепно смотрелись на кусте, поначалу красуясь в фиолетовом цвете.

Сорта перца Кинг, Рубик и Помпео пользуются большой популярностью у екатеринбургских садоводов. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №203 от 30.10.2021