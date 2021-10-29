Одно из самых простых решений для устройства сада – установить качели с навесом, окружить их аркой из зелени, а вокруг насадить цветов Фото: Алексей Кунилов

– Недавно я получила в наследство от своей бабушки участок в одном из садовых некоммерческих товариществ в Екатеринбурге, но от огородной жизни я совсем далека и никаких грядок делать не хочу. При этом бросать участок всё же жалко. Что сделать, чтобы преобразить его для отдыха и просто комфортного пребывания? – спрашивает екатеринбурженка Анастасия Смоленцова.

– С юридической точки зрения садовый участок – территория, предназначенная для выращивания плодово-ягодной продукции, овощей, цветов, а также для отдыха. Поэтому ничто не мешает хозяину участка высадить газон, убрать все грядки и посадить, например, гортензии, – говорит председатель Свердловского регионального отделения Союза садоводов России и Союза садоводов Екатеринбурга Надежда Локтионова. – Даже можно завести небольшой пруд – закону это не противоречит.

А вот заняться фермерством на участке садового некоммерческого товарищества нельзя. Иначе это будет уже нецелевое использование участка.

Если же вы решили, что точно хотите сделать из своего огородного участка только зону отдыха и/или цветущий сад, то в первую очередь необходимо составить подробный план территории.

– Хозяин участка должен всё хорошо обдумать и построить общую концепцию на основе своих идей и желаний, – рекомендует ландшафтный дизайнер Татьяна Сметанина. – Первое, что надо оценить, – экологические возможности участка: освещённость, преобладающее направление ветра, уровень залегания грунтовых вод, состав почвы, есть ли на участке рельеф.

Как правило, на садовом участке без грядок чаще всего устраивают газон, зону отдыха и цветник. Для газона можно купить готовые рулоны дёрна с уже чуть-чуть проросшей травой или посеять его самому – ни один из вариантов не возбраняется. Если не хочется газон, то можно продумать сеть дорожек на участке и разбить плодовый сад. Если хочется окружить себя только красотой, то дизайнеры рекомендуют в первую очередь засаживать участок цветами или устраивать цветник. Стоит отметить, что цветы могут быть самыми разными – всё зависит от предпочтений человека. При этом модные тенденции диктуют придерживаться какой-то одной цветовой гаммы и непременно высаживать злаковые культуры – необычно и несложно в уходе. Особенно тщательно стоит продумать зону отдыха. Если участок небольшой, то это может быть только одна беседка с барбекю или качели. Если же территория больше, то можно подумать об устройстве водоёма, который можно заселить рыбами, и об установке надувного бассейна в тёплое время года. И, конечно, важно продумать быт: туалеты, скважины, резервуары с водой.

Так как речь идёт про дачный участок в СНТ, нужно спланировать всё в довольно ограниченном пространстве. В этом случае важно провести «обновление» участка так, чтобы это не стало проблемой для соседей.

– Важно спланировать свой сад так, чтобы не нарушить норм, принятых в СНТ. Нельзя затенять соседние участки или высаживать что-то агрессивное, ядовитое, с чем потом придётся бороться соседям и из-за чего могут возникнуть конфликты, – напоминает Татьяна Сметанина.

Опубликовано в №203 от 30.10.2021